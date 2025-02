O desafio da governabilidade em Ibatiba

Passados quase quatro meses desde o encerramento do período eleitoral, alguns prefeitos e grupos políticos em diversas cidades ainda parecem imersos nas disputas que marcaram a campanha. Um exemplo claro dessa situação ocorre em Ibatiba, na região do Caparaó capixaba, onde a instabilidade política tem dificultado o início de uma gestão voltada para as reais necessidades da população.

Clima de euforia eleitoral

O prefeito eleito, Dr. Luis Panconti, filiado ao Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda enfrenta desafios para consolidar sua administração. Parte de sua equipe de governo continua alimentando um clima de euforia eleitoral, o que tem impedido o avanço de políticas públicas concretas. Esse cenário gera preocupação, pois o eleitorado que confiou na proposta de mudança para o município aguarda resultados efetivos, independentemente de alinhamentos ideológicos.

A população de Ibatiba, conhecida como a Terra dos Tropeiros, espera que as lideranças municipais deixem de lado as disputas políticas e foquem no que realmente importa: serviços de qualidade em saúde, educação, segurança e infraestrutura, entre outros. O eleitor não está interessado em divisões partidárias ou disputas pessoais; o que se espera são gestões eficientes e voltadas para o bem-estar coletivo.

O momento é de gestão, não de campanha

Para avançar, a atual administração precisa sair do ciclo de rivalidades e olhar para o futuro. É necessário que a gestão de Dr. Luis Panconti estabeleça um plano de governo sólido, com metas claras e pragmáticas. O momento é de gestão, não de campanha. O tempo da retórica eleitoral ficou para trás; agora, o que a cidade precisa é de trabalho efetivo para garantir melhorias reais para sua população.

