Cerveja com nibs de cacau e baunilha é novidade nesta Páscoa

*Leandro Fidelis

A Cervejaria Três Santas (Santa Teresa) está lançando uma novidade imperdível para esta Páscoa: a cerveja Cacau Brown Ale, com adição de nibs de cacau da chocolateria artesanal Pepê Chocolates, da mesma cidade, na região Serrana capixaba. É uma edição especial e limitada, perfeita para os amantes de cerveja e chocolate celebrarem a data com muito sabor.

Tradicionalmente inglês, o estilo Brown Ale traz notas de caramelo provenientes do malte, complementadas pela adição dos nibs de cacau e baunilha. O resultado é uma cerveja que combina perfeitamente o amargor suave, as notas caramelizadas e os aromas intensos de cacau e baunilha.

Com corpo médio e baixo amargor, a Cacau Brown Ale é ideal para harmonizar com sobremesas à base de chocolate ou mesmo com chocolate ao leite puro. A edição é limitada, com apenas 200 garrafas disponíveis.

Você pode encontrar a Cacau Brown Ale na loja da Cervejaria Três Santas ou na loja da Pepê Chocolates. Celebre esta Páscoa de maneira única e deliciosa com a nova cerveja da Três Santas.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM