Cidades do Caparaó já se organizam para a Feira dos Municípios 2024

A Feira dos Municípios 2024 está se aproximando e a equipe da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, junto com Empreendedores do Município de Jerônimo Monteiro, já está se organizando para participar do maior encontro Capixaba.

De 6 a 9 de junho, no Pavilhão de Carapina, na Serra, os 78 municípios do Estado estarão reunidos para mais um encontro que irá contar as origens de cada cidade do Estado.

Iúna se prepara para mais uma Feira Arte e Sabor

A Prefeitura de Iúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, irá realizar no próximo dia 1º de junho, mais uma edição da Feira Arte e Sabor, com início às 18h na praça do Bairro Ferreira Vale (Praça dos Poetas).

A Feira contará com barracas de bebidas e comidas típicas da região, artesanato local para quem busca produtos exclusivos, além de música ao vivo com João Paulo e Laiz a partir das 20h30.

São José do Calçado se prepara para a 22ª Corrida Rústica do Grim

A Prefeitura de São José do Calçado, na região do Caparaó, abriu as inscrições para mais uma edição da tradicional “Corrida Rústica do Grim.”

A corrida irá ocorrer no próximo domingo (26), com a concentração em frente à Caixa Econômica. Mais informações pelo número (28) 99974-2654.

Atenção para a campanha de vacinação contra a poliomielite

A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte dará início à campanha de vacinação contra a poliomielite. A campanha ocorre entre os dias 27 de maio e 14 de junho, das 8h às 16 horas, na sala de vacinação do PSF São João.

Poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção.

Projeto “Mulheres do Café” busca igualdade e excelência na cafeicultura capixaba

Acontece nesta terça-feira (21), às 18h, no Auditório do SindMunicipal (na rua do Campo Comercial), o lançamento do projeto “Mulheres do Café”. Uma iniciativa revolucionária que promove igualdade e excelência na cafeicultura capixaba.

O projeto é uma realização da Prefeitura de Muniz Freire, com o apoio do governo do Estado, FAPES e Sindicato Rural de Muniz Freire.

Sebrae promove palestra de Marketing Digital em Dores do Rio Preto

O Marketing Digital tem se mostrado a melhor ferramenta para divulgação de empreendimentos e produtos. Pensando nisso, o Sebrae Caparaó apresentará a palestra “Faça investimento em marketing digital” com a consultora Amanda Soroldoni.

A palestra irá ocorrer no dia 23 de maio, às 19 horas, no auditório da Secretaria de Educação de Dores do Rio Preto.

