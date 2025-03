Como se proteger do assédio e da perseguição na educação

Por Eduardo Machado

Ser professor é muito mais do que ensinar conteúdos. É construir pontes para o conhecimento, formar cidadãos e lidar com desafios diários dentro e fora da sala de aula. No entanto, o que deveria ser um ambiente de crescimento e colaboração, muitas vezes se torna um espaço de medo, assédio moral e perseguição. Professores, especialmente aqueles em designação temporária, enfrentam abusos por parte de gestores escolares e superintendências que usam o poder de forma autoritária, ignorando direitos e promovendo um ambiente de insegurança e sofrimento.

Se você, professor, está passando por uma situação de assédio moral, perseguição ou está testemunhando ilegalidades na escola, saiba que você não está sozinho. O silêncio não é a única opção. Há caminhos para se proteger e buscar seus direitos, e este texto é um guia para ajudá-lo a enfrentar essa batalha com segurança e dignidade.

Reconhecendo o Assédio e a Perseguição

Antes de tudo, é importante entender o que caracteriza assédio moral e perseguição dentro do ambiente escolar:

Desvalorização constante: Quando um professor é constantemente humilhado, desacreditado ou tem seu trabalho desqualificado de forma injusta e repetitiva.

Ameaças e intimidação: Pressões psicológicas, ameaças de não renovação de contrato ou realocação para turmas mais difíceis como forma de punição.

Sobrecarga proposital: Atribuição excessiva de tarefas ou horários desgastantes sem justificativa, enquanto outros professores são favorecidos.

Impedimento de direitos básicos: Negação de afastamentos médicos, licenças, férias ou outros benefícios que são assegurados por lei.

Isolamento profissional: O professor é excluído de reuniões, decisões ou qualquer forma de participação dentro da escola.

Desvio de função: Ser obrigado a desempenhar funções que não fazem parte de suas atribuições contratuais, sob ameaça de represália.

Perseguição ideológica ou política: Quando a gestão pune professores por suas opiniões, abordagens pedagógicas ou posicionamentos dentro da escola.

Se você está vivenciando ou testemunhando essas situações, é hora de agir.

Primeiros Passos: Proteja-se e Busque Provas

O primeiro instinto de quem sofre perseguição ou assédio é tentar resolver tudo de forma silenciosa, esperando que a situação melhore. Mas isso raramente acontece. É fundamental se proteger desde o início:

1 – Documente tudo

Guarde e-mails, mensagens e comunicados da gestão que demonstrem a perseguição ou ilegalidade.

Faça registros escritos sobre incidentes, anotando datas, horários, locais e nomes das testemunhas.

Se possível, grave reuniões ou conversas abusivas (em alguns estados e países, a gravação de conversas onde você está presente é válida como prova).

2 – Procure testemunhas

Se colegas presenciaram situações de assédio, pergunte se estariam dispostos a testemunhar.

Mesmo que tenham medo de represálias, muitas pessoas podem estar vivendo situações semelhantes e, juntas, podem ter mais força.

3 – Conheça seus direitos

Professores têm direito à dignidade no trabalho, ao respeito e ao cumprimento das normas legais de sua profissão.

Consulte o estatuto do magistério e a legislação trabalhista para entender o que a gestão pode ou não exigir de você.

Professores temporários também têm direitos! Mesmo sem estabilidade, sua dignidade profissional e seus direitos básicos não podem ser violados.

Buscando apoio: a quem recorrer?

Se a situação persistir ou se agravar, não enfrente isso sozinho. Busque apoio em diferentes esferas:

1 – Sindicato da categoria

Os sindicatos existem para proteger os direitos dos trabalhadores.

Relate sua situação, leve suas provas e peça orientação sobre como proceder.

Em muitos casos, o sindicato pode intermediar o conflito ou oferecer suporte jurídico.

2 – Ministério Público e Defensoria Pública

Se houver violações graves de direitos ou indícios de corrupção, é possível registrar uma denúncia no Ministério Público Estadual ou Federal.

A Defensoria Pública pode auxiliar professores que não têm recursos para arcar com advogados particulares.

3 – Ouvidoria da Secretaria de Educação

Muitas Secretarias de Educação possuem canais de ouvidoria onde professores podem registrar reclamações formais.

Embora nem sempre sejam eficazes, denúncias registradas criam um histórico do problema e podem ser usadas em processos posteriores.

4 – Apoio Psicológico e Redes de Apoio

O assédio moral pode afetar gravemente a saúde mental. Não hesite em buscar ajuda psicológica.

Converse com amigos, familiares e colegas que possam lhe dar suporte emocional.

Grupos de professores em redes sociais podem ser uma excelente fonte de troca de experiências e apoio.

A importância da coletividade: professores precisam se unir

Muitas gestões abusivas só mantêm o controle porque os professores têm medo de denunciar. O isolamento e o silêncio fortalecem os agressores. É fundamental que os educadores se apoiem mutuamente e denunciem coletivamente as práticas abusivas.

Se uma escola tem um histórico de perseguição contra professores, é importante que mais pessoas relatem os abusos para que haja uma resposta institucional. Unidos, os professores têm mais força e menos medo.

A educação precisa de professores respeitados

Nenhum professor deveria ter que lidar com assédio e perseguição. A missão da educação é formar cidadãos críticos, e isso só é possível em um ambiente onde os próprios professores sejam respeitados.

Se você está sofrendo, saiba que sua dor é real, sua luta é legítima e seus direitos existem. Buscar ajuda não é fraqueza, é resistência. E sua voz, quando ecoa junto com outras, tem o poder de mudar estruturas e transformar a educação em um espaço verdadeiramente ético e humano.

** Eduardo Machado é filósofo e professor especialista de Filosofia, licenciado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM