Concurso IPA Day celebra a excelência nas Montanhas do ES

Por Leandro Fidélis

A Cervejaria Aurora, de Venda Nova do Imigrante, nas Montanhas Capixabas, está promovendo o 1º Concurso IPA Day para Cervejeiros Caseiros, que promete movimentar o cenário da cerveja artesanal no Espírito Santo. A iniciativa, apoiada pela NP Brewing CO e pela Pinnacle Brewers Yeast, busca valorizar e reconhecer o talento dos cervejeiros amadores, incentivando a criatividade e a excelência na produção do estilo mais amado dos hopheads: a India Pale Ale (IPA) e suas variações. As inscrições estão abertas até o dia 04 de julho de 2025 e podem ser realizadas pelo site oficial do concurso: beerawardsplatform.com.

Com foco exclusivo no universo das IPAs, o concurso tem como principais objetivos incentivar a qualidade e a criatividade, promovendo a experimentação e o aperfeiçoamento técnico dos participantes. Além disso, a Cervejaria Aurora visa fortalecer a cultura cervejeira local, oferecendo uma plataforma onde os entusiastas possam divulgar suas criações, trocar experiências e mergulhar em um ambiente de aprendizado contínuo. A iniciativa também tem um viés comunitário, buscando conectar cervejeiros caseiros, entusiastas e profissionais para fomentar o networking e possíveis parcerias futuras.

A competição é aberta a cervejeiros caseiros maiores de 18 anos, desde que não tenham CNPJ ativo vinculado à produção comercial de cervejas. Os inscritos devem apresentar amostras produzidas em equipamentos de uso particular, sem uso de estrutura profissional. Mesmo aqueles que atuam no ramo artesanal de forma cigana poderão participar, desde que respeitem as exigências de produção caseira descritas no regulamento. A identidade da amostra deverá ser neutra, sem referência a marcas próprias ou comerciais, sob risco de desclassificação.

Estilo e classificação

O concurso aceitará apenas cervejas do estilo India Pale Ale, incluindo subcategorias como American IPA, Hazy IPA, Double IPA, English IPA, e as variações do grupo Specialty IPA (como Belgian, Black, Red, Rye, entre outras), conforme as diretrizes do Beer Judge Certification Program (BJCP). Cada participante é responsável por indicar corretamente o estilo da amostra inscrita, e as cervejas serão avaliadas rigorosamente dentro da categoria selecionada, sem possibilidade de remanejamento por parte da comissão organizadora.

As amostras deverão ser entregues entre os dias 05 e 11 de julho de 2025, em três recipientes iguais, podendo ser garrafas, growlers ou latas — todos sem rótulo e devidamente identificados com a etiqueta gerada pelo sistema de inscrição. Os locais de entrega são: a sede da Cervejaria Aurora em Venda Nova do Imigrante (somente presencialmente), ou a Cervejaria Marlim Azul, em Vila Velha. O início da avaliação será em 17 de julho e os resultados serão divulgados em 19 de julho de 2025.

A avaliação técnica será conduzida por um júri de especialistas e juízes certificados pelo BJCP, que irão pontuar as cervejas com base em critérios como aparência, aroma, sabor, corpo, carbonatação e fidelidade ao estilo, atribuindo notas de 0 a 50 pontos. Além de receberem um feedback detalhado, os participantes concorrerão a medalhas de ouro, prata e bronze, que premiarão as cervejas com as melhores notas gerais, independentemente da subcategoria escolhida.

A inscrição tem o custo de R$ 70,00, e o pagamento pode ser feito via PIX ou cartão de crédito. Após a confirmação do pagamento, é necessário enviar o comprovante para o número (28) 99943–4518 ou para o e-mail [email protected]. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com a organização pelo número (28) 99943–4518.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM