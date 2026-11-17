Por Bruno Beber Machado

O crescimento das cooperativas no Espírito Santo é um sinal importante de como esse modelo de organização tem conquistado espaço na economia. O levantamento das 200 maiores empresas do Estado, elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), colocou dez cooperativas entre as 50 primeiras colocadas. Mais do que um resultado empresarial, esse cenário convida a uma reflexão sobre o que faz o cooperativismo crescer e qual é o seu papel no desenvolvimento das regiões.

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Uma das características que explicam a força desse modelo está na forma como ele organiza a atividade econômica. Diferentemente de empresas tradicionais, em uma cooperativa os participantes também são donos do negócio. Eles compartilham responsabilidades, participam das decisões e têm interesses diretamente ligados ao desenvolvimento da organização. O crescimento, portanto, não está associado apenas ao resultado financeiro, mas também à capacidade de gerar benefícios para quem faz parte da cooperativa.

Essa estrutura permite reunir profissionais e empreendedores em torno de objetivos comuns. Individualmente, muitos deles teriam mais dificuldade para acessar mercados, investir em estrutura, ampliar serviços ou enfrentar os desafios de seus segmentos. Juntos, conseguem somar conhecimentos, recursos e experiências, criando condições para alcançar resultados que seriam mais difíceis de obter de forma isolada.

Os efeitos desse movimento também chegam às comunidades. Quando uma cooperativa cresce e se estrutura em determinada região, ela movimenta uma rede de atividades que envolve trabalhadores, fornecedores, prestadores de serviços e outros negócios. A geração de empregos e a circulação de recursos ajudam a fortalecer a economia local. Além disso, a presença de organizações estruturadas contribui para ampliar a oferta de serviços e oportunidades, reduzindo a necessidade de que pessoas e empresas busquem soluções em outras regiões.

No cooperativismo de saúde, essa contribuição ganha características próprias. Médicos cooperados unem sua atuação profissional a uma estrutura que permite oferecer assistência organizada, investir em serviços e acompanhar as transformações da área da saúde. Ao mesmo tempo, mantêm sua participação nas decisões e nos rumos do negócio. É uma forma de conciliar autonomia profissional, organização coletiva e capacidade de investimento.

Outro aspecto importante é o vínculo com o território. Como as cooperativas são formadas por pessoas que vivem e trabalham nas regiões onde atuam, existe uma relação direta entre o desenvolvimento da organização e o desenvolvimento de sua comunidade. Os resultados podem se refletir em investimentos, oportunidades profissionais, qualificação de pessoas e fortalecimento de diferentes atividades econômicas.

Isso não significa que o modelo esteja livre de desafios. Crescer exige gestão responsável, planejamento, inovação e capacidade de adaptação. A participação dos cooperados precisa estar acompanhada de uma administração preparada para lidar com mercados cada vez mais competitivos e com as necessidades de uma sociedade em constante transformação. Preservar os princípios cooperativistas durante esse processo é parte fundamental do trabalho.

O avanço das cooperativas entre as maiores empresas capixabas mostra que é possível conciliar escala econômica e participação coletiva. Esse resultado também amplia o debate sobre a importância de modelos empresariais que não se limitam à geração de receita, mas consideram as pessoas envolvidas e os territórios onde estão inseridos.

No fim, a força do cooperativismo está justamente nessa capacidade de conectar interesses individuais a objetivos coletivos. Quando os cooperados crescem, a organização se fortalece. Quando a organização se fortalece, novas oportunidades podem surgir para a região. É essa relação que faz do cooperativismo não apenas uma forma de fazer negócios, mas também um caminho para construir desenvolvimento de maneira compartilhada.

**Bruno Beber Machado é presidente da Unimed Sul Capixaba.