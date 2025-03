Da Vitória deve comandar federação entre PP e União Brasil no ES

A costura política para a federação entre o Progressistas (PP) e o União Brasil avança em ritmo acelerado, desenhando um novo e poderoso bloco do “centrão”. Com aval da cúpula nacional do PP, liderada pelo senador Ciro Nogueira (PI), a divisão de comando por estados começa a ser desenhada. No Espírito Santo, um nome desponta como protagonista: o deputado federal Da Vitória, atual presidente estadual do PP.

Força política

Se consolidada sua liderança na federação, Da Vitória reforça sua posição como uma das principais figuras do tabuleiro político capixaba. Isso, porém, não acontece sem desagradar oponentes. A movimentação pode frustrar planos de outras lideranças locais, como o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União Brasil), e o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, (ainda filiado ao MDB) que tenta se fortalecer com sua iminente filiação ao União Brasil.

O atual presidente do União no Estado, Felipe Rigoni, já sinalizou que a legenda pode sofrer mudanças em seu comando, mas evitou entrar em detalhes. O silêncio, no entanto, indica que as peças estão se rearranjando com Da Vitória em uma posição cada vez mais estratégica.

O peso da federação e o jogo de alianças

A divisão preliminar do comando da nova federação coloca o PP no controle de estados como Espírito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, enquanto o União Brasil assume a dianteira em praças estratégicas como Bahia e Goiás. Essa nova arquitetura pode redesenhar o mapa político capixaba e influenciar diretamente as estratégias para as próximas eleições.

O posicionamento de Da Vitória dentro do PP demonstra sua habilidade política. Embora mantenha apoio ao governador Renato Casagrande (PSB), também transita com naturalidade entre a oposição, dialogando com figuras como o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e o deputado federal Evair de Melo, que não esconde seu interesse pelo Senado.

Consolidado

Essa capacidade de articulação pode ser seu maior trunfo. Se a federação se confirmar sob seu comando no Espírito Santo, Da Vitória não apenas consolidará seu espaço como um dos políticos mais influentes do Estado, mas também determinará o rumo das próximas disputas eleitorais. Quem apostar contra ele, pode estar subestimando sua força nos bastidores e nas urnas.

