Compartilhe: governador alerta para chuvas intensas no Sul do ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), usou as suas redes sociais para alertar a população do Sul do Estado e da Região Metropolitana sobre a possibilidade de chuvas intensas entre a noite desta quarta-feira (19) e madrugada desta quinta-feira (20).

De acordo com o chefe do Poder Executivo, a Defesa Civil estadual já está em contato com os demais órgãos de segurança municipais de cada cidade, que está sob alerta.

Em caso de emergência, o governador Casagrande ainda recomenda que a população faça contato imediato com o número 193.

