De apoio ao empreendedor a fomento ao turismo 

Apoio aos empreendedores afetados pelas chuvas em Jerônimo Monteiro

Em Jerônimo Monteiro, iniciou nesta segunda-feira (1º) os atendimentos do Sebrae, Bandes e

Governo do Estado para empresários que tiveram perdas em seus estabelecimentos comerciais. Todos os serviços estão disponíveis na Sala do Empreendedor, localizada na Antiga Estação, no cento da Cidade.

=============================================================================

Ações de Conscientização do Autismo em Ibatiba

Nesta terça-feira (2), é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e a Apae Ibatiba, em parceria com a prefeitura, está preparando uma programação especial para falar sobre o assunto. Além de uma carreata pelas ruas da cidade, uma Live com o tema: Incluso – como a expressão criativa pode empoderar indivíduos, será realizada, às 18 horas, nos perfis da prefeitura de Ibatiba e da Apae do município.

Confira onde assistir: @prefeituradeibatiba e @apaeibatiba

=============================================================================

Campanha de Vacinação Contra a Gripe em Iúna

A Secretaria de Saúde de Iúna dará início à Campanha de Vacinação Contra a Gripe nos distritos no próximo dia 9 de abril. Nessa primeira etapa, as doses estão disponíveis apenas para grupos prioritários, como crianças, idosos e gestantes.

Grupos prioritários: crianças de 06 meses até menores de 06 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, quilombolas, população em situação de rua, trabalhadores da saúde, idosos acima de 60 anos, professores, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, caminhoneiros, trabalhadores portuários, força de segurança, salvamento e forças armadas, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e pessoas com deficiência permanente.

Compareça ao posto de saúde com o cartão de vacinação e documento com foto.

CRONOGRAMA NOS DISTRITOS

Laranja da Terra – 09 de abril: 08h às 13h

Rio Claro – 10 de abril: 08h às 11h

São João do Príncipe – 10 de abril: 12h às 15h

Santíssima Trindade – 11 de abril: 08h às 11h e 13h às 15h

Nossa Senhora das Graças – 12 de abril: 08h às 11h e 13h às 15h

Santa Clara – 22 de abril: 08h às 13h

=============================================================================

Confira os dias e horários da Semi Final do Campeonato Municipal de Futsal – 1° e 2° Divisão de Irupi

A Secretaria de Esportes de Irupi dá início a Semi Final, da 1ª e 2ª divisão do Campeonato Municipal de Futsal, na Quadra da Escola Eny Leal Machado, em Santa Cruz.

Confira o cronograma dos jogos:

Segunda-feira – 01/04 – 1ª Divisão

19h30– Fundo do Tacho x Evolution

20h30– River x Resenha

Terça-feira – 02/04 – 2ª Divisão

19h15 – The Lion x São José

20h15 – Barça/Inter x Mortadela

=============================================================================

Apiacá: afetados pelas chuvas que ainda não receberam apoio devem procurar o Cras ou a Secretaria de Assistência Social

Famílias que não receberam cestas básicas, kits de higiene, limpeza e colchões por estarem ausentes durante a entrega, devem procurar o CRAS ou a Secretaria de Desenvolvimento Social para receberem o suporte necessário.

=============================================================================

Reforço no atendimento aos pacientes de dengue e covid-19 em Guaçuí

A Prefeitura de Guaçuí informa que a partir desta segunda-feira (1º), os ESF’s (Estratégia Saúde da Família) e as Vigilâncias priorizarão o atendimento de pacientes com sintomas de dengue e/ou Covid-19.

Além disso, a prefeitura estará operando um ponto sentinela na Policlínica para o atendimento de pacientes que necessitarem de hidratação venosa, mediante encaminhamento do ESF.

É importante ressaltar que, para auxiliar no tratamento da dengue, estaremos fornecendo nos ESF’s kits com soro para hidratação oral e medicamentos.

Essas medidas visam garantir um atendimento rápido e eficaz aos pacientes que apresentarem sintomas dessas doenças, além de contribuir para o controle e tratamento adequado.

=============================================================================

Fomento ao Turismo em Muniz Freire

A Prefeitura de Muniz Freire, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, irá realizar no próximo dia 16 de abril, às 17 horas, no Sítio Figueiredo, no distrito de Menino Jesus, o Encontro de Empreendedores Turísticos. O objetivo é fomentar conexões entre empreendedores, incentivando e orientando para o desenvolvimento econômico e estrutural de Muniz Freire.

