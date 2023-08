De olho na prefeitura: Junior do Jucy aponta prioridades para Marataízes

Por: Flavio Cirilo

[email protected]

(28) 99959-6506

Com o fim do segundo mandato do prefeito Tininho Batista, novos líderes vêm se destacando como potenciais candidatos à Prefeitura de Marataízes para as eleições de 2024. O nome da vez é o do empresário Junior do Jucy, que tem despontado como uma alternativa ao perfil político tradicional.

Em entrevista à apresentadora Aline Rocha, do RHM Podcast, o empresário confirmou, em primeira mão, a pré-candidatura ao pleito eleitoral do ano que vem.

“Marataízes está em um cenário em que não há reeleição, ou seja, o atual prefeito não pode mais concorrer ao cargo público, porque já deu o seu tempo, com dois mandatos à frente da prefeitura, existe um outro cenário. Ou seja, uma pressão na minha cabeça para que eu seja candidato a prefeito. E, pela primeira vez, eu comecei a ponderar, analisar e isso subiu ao meu coração. E nós já estamos em movimentação e eu estou dizendo assim: sim, estou inclinado a ser pré-candidato a prefeito de Marataízes”, relatou Junior do Jucy.

Melhores propostas

À coluna, o empresário, que sempre resistiu entrar para a vida pública como agente político, apontou os principias motivos que o levaram a mudar de ideia.

”Fazer com que a régua da disputa seja colocada em um nível acima, de ideias de propostas, que cada um dos candidatos, não só de Marataízes, mas de todo o Sul do Estado, possam enxergar o Sul, como uma grande potência que é”, ressaltou.

Gestão voltada para o progresso

Além de aumentar o nível do debate e a qualidade das propostas eleitorais, Junior do Jucy ainda quer levar a terra do abacaxi ao progresso através da sua expertise em gestão.

“Para isso, eu coloquei o meu nome à disposição para que a gente através do diálogo, através da proposta que nós temos a oferecer, das ideias, da criatividade, é possível melhorar o diálogo. A minha motivação é trazer a Marataízes essa expertise, as minhas habilidades o meu talento para fazer diferente”, afirmou.

Filiação

Apesar de não ter histórico político-partidário, o empresário chega ao cenário eleitoral referendado por um partido que teve grande expressão nas últimas eleições no Espírito Santo.

“Ainda não sou filiado a nenhum partido político, nunca fui filiado. Não existe sobre o meu nome nenhuma filiação, mas o convite do senador Magno Malta, presidente estadual do PL. Ele me convidou a filiar-me ao PL, e então ser candidato pela sigla”, explicou.

Com a força do PL

O convite parece que foi aceito e, ao que tudo indica, a pré-candidatura do Junior do Jucy a prefeito de Marataízes será mesmo pelo partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

“Tenho uma longa amizade com o senador Magno Malta, há muito tempo. Me simpatizo muito com a figura do senador, é um irmão, é um amigo. E serei pré-candidato, se Deus quiser, pelo PL”.

Prioridades

Caso chegue ao comando do Poder Executivo da terra do abacaxi, o pré-candidato já sabe o que colocará entre as prioridades do seu governo.

“Prioritário, desenvolvimento econômico. Unir a mentalidade privada a pública. É o grande sonho da minha vida conseguir startar que outros empresários, industrias possam enxergar o setor público de uma maneira diferente, como eu hoje enxergo, buscando parcerias para entregar para a comunidade projetos sociais”, afirmou o Junior do Jucy.