Deficiência não é sentença. É ponto de partida
Há uma diferença profunda entre proteger e preparar. Proteger em excesso pode enfraquecer. Preparar fortalece. Quando a deficiência vira desculpa para não tentar, ela se torna prisão. Quando vira motivação para desenvolver estratégias alternativas, ela se transforma em diferencial.
Por Marcel Carone
Há uma pergunta que costuma nos paralisar: “Por que isso aconteceu comigo?” Mas existe outra, muito mais poderosa: “O que eu posso construir a partir disso?” Entre uma e outra está a diferença entre viver como refém das circunstâncias ou como protagonista da própria história.
A verdade é simples e direta: toda limitação carrega, escondida, uma possibilidade. Nem sempre ela é confortável. Nem sempre é rápida. Mas está lá. O que define o rumo não é a condição em si, e sim a decisão de não transformá-la em desculpa.
A vida não trata todos de forma igual. Alguns recebem facilidades; outros, desafios que parecem injustos. Ainda assim, o jogo nunca termina na largada. Ele começa ali.
A escolha que muda tudo
Quando uma criança aprende que pode conseguir o que quer apenas chorando, ela desenvolve uma estratégia baseada na reação emocional dos outros. Quando aprende que precisa estudar, planejar, trabalhar, juntar recursos e agir, desenvolve outra estratégia: responsabilidade.
Essa diferença molda caráter.
Não se trata de romantizar dificuldades. Elas doem. Cansam. Revoltam. Mas também forçam o desenvolvimento de competências que talvez jamais fossem despertadas em um cenário confortável. Disciplina, foco, criatividade, autonomia. Virtudes que não nascem do excesso, mas da necessidade.
Como disse Helen Keller: “O caráter não pode ser desenvolvido na tranquilidade e no silêncio. Apenas através da experiência de provações e sofrimento a alma pode ser fortalecida.” Não é uma frase bonita para pendurar na parede. É um chamado à maturidade.
Quando a limitação vira plataforma
Existe um ponto decisivo na vida de qualquer pessoa que enfrenta uma deficiência ou uma grande adversidade: aceitá-la como identidade ou tratá-la como contexto.
Identidade limita. Contexto desafia.
Quando alguém assume a deficiência como identidade absoluta, tudo passa a girar em torno do que não pode ser feito. O discurso se enche de “não consigo”, “não é para mim”, “é impossível”. Aos poucos, a limitação deixa de ser física ou sensorial e passa a ser mental.
Mas quando ela é entendida como contexto, a pergunta muda: “Dado que essa é a minha realidade, qual é o melhor caminho possível a partir daqui?” E essa pergunta abre portas.
Planejar o próprio caminho exige mais esforço. Exige aceitar que o mundo não vai se adaptar completamente às nossas necessidades. Exige também enfrentar críticas, dúvidas e até incompreensões. Mas é justamente aí que nasce a força.
Inclusão que fortalece, não que isola
Viver em ambientes diversos, conviver com pessoas diferentes, enfrentar obstáculos reais cria resiliência. A inclusão verdadeira não é aquela que coloca alguém numa redoma, mas a que oferece condições para que ele participe do jogo da vida com dignidade e responsabilidade.
Isso exige coragem das famílias. Exige postura das instituições. Exige que a sociedade deixe de enxergar a pessoa com deficiência como alguém permanentemente incapaz e passe a vê-la como alguém plenamente capaz, ainda que por caminhos distintos.
O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu: “Aquilo que não me destrói me fortalece.” A frase é forte, mas precisa ser bem compreendida. A adversidade só fortalece quando é enfrentada. Se for usada como justificativa para a estagnação, ela se torna âncora.
O perigo do álibi
Talvez o maior risco diante de qualquer limitação seja transformá-la em álibi permanente. O álibi protege o ego. Ele oferece explicações prontas. Ele impede o julgamento externo. Mas também impede o crescimento.
Quando a deficiência vira desculpa para não tentar, ela se torna prisão.
Quando vira motivação para desenvolver estratégias alternativas, ela se transforma em diferencial.
Há pessoas que ouviram menos e passaram a observar mais. Outras que viram menos e aprenderam a escutar melhor. Algumas que tiveram menos oportunidades e, por isso, criaram mais disciplina. A falta, quando bem administrada, gera compensação.
Isso não elimina a dificuldade. Mas redefine a relação com ela.
A mentalidade que constrói futuro
Existe uma mentalidade que constrói e outra que corrói.
A que corrói pergunta: “Por que eu?”
A que constrói pergunta: “Para que isso pode servir?”
A primeira gera ressentimento. A segunda gera propósito.
Não estamos falando de ignorar a dor. Estamos falando de não permitir que ela determine o destino. Cada pessoa carrega limites. Alguns são visíveis. Outros não. Todos exigem escolhas.
E escolhas constroem trajetórias.
Um chamado à responsabilidade e à ação
Se você enfrenta uma limitação hoje, seja qual for, faça uma pausa e reflita: ela está servindo como obstáculo ou como plataforma? Você tem usado essa condição como justificativa para se conter ou como combustível para avançar?
A sociedade precisa fazer sua parte, garantindo acessibilidade, respeito e oportunidades. Mas cada indivíduo também precisa assumir a própria responsabilidade. Inclusão não é sinônimo de passividade. É convite à participação.
Transformar deficiência em plataforma não é discurso motivacional vazio. É decisão diária. É planejamento. É insistência. É recusar o papel de vítima permanente.
A vida não pergunta se estamos prontos. Ela apenas acontece. Cabe a nós decidir se vamos espernear esperando que alguém resolva tudo, ou se vamos planejar, agir e construir o que está ao nosso alcance.
No fim, não é a limitação que define o tamanho do futuro. É a postura diante dela.
E essa escolha, ninguém pode fazer por você.
Sobre Marcel Carone:
Mais do que ser empresário e comunicador, acredito no potencial humano e na inclusão como força de transformação. Minha missão é abrir caminhos e gerar oportunidades reais, especialmente por meio do Terceiro Setor. Na Vitória Down, idealizei projetos pioneiros no mundo, como a Brigada 21, o Pelotão 21 e a Patrulha 21, mostrando que pessoas com deficiência podem ocupar qualquer espaço quando recebem apoio e confiança. Diplomado pela ADESG e Comendador do 38º Batalhão de Infantaria, uno trabalho e compromisso social. Também atuo como embaixador do Empoderadas, na defesa da dignidade e proteção das mulheres. Afinal, a verdadeira inclusão é aquela que não deixa ninguém para trás.
