Deficiência não é sentença. É ponto de partida

Por Marcel Carone

Há uma pergunta que costuma nos paralisar: “Por que isso aconteceu comigo?” Mas existe outra, muito mais poderosa: “O que eu posso construir a partir disso?” Entre uma e outra está a diferença entre viver como refém das circunstâncias ou como protagonista da própria história.

A verdade é simples e direta: toda limitação carrega, escondida, uma possibilidade. Nem sempre ela é confortável. Nem sempre é rápida. Mas está lá. O que define o rumo não é a condição em si, e sim a decisão de não transformá-la em desculpa.

A vida não trata todos de forma igual. Alguns recebem facilidades; outros, desafios que parecem injustos. Ainda assim, o jogo nunca termina na largada. Ele começa ali.

A escolha que muda tudo

Quando uma criança aprende que pode conseguir o que quer apenas chorando, ela desenvolve uma estratégia baseada na reação emocional dos outros. Quando aprende que precisa estudar, planejar, trabalhar, juntar recursos e agir, desenvolve outra estratégia: responsabilidade.

Essa diferença molda caráter.

Não se trata de romantizar dificuldades. Elas doem. Cansam. Revoltam. Mas também forçam o desenvolvimento de competências que talvez jamais fossem despertadas em um cenário confortável. Disciplina, foco, criatividade, autonomia. Virtudes que não nascem do excesso, mas da necessidade.

Como disse Helen Keller: “O caráter não pode ser desenvolvido na tranquilidade e no silêncio. Apenas através da experiência de provações e sofrimento a alma pode ser fortalecida.” Não é uma frase bonita para pendurar na parede. É um chamado à maturidade.

Quando a limitação vira plataforma

Existe um ponto decisivo na vida de qualquer pessoa que enfrenta uma deficiência ou uma grande adversidade: aceitá-la como identidade ou tratá-la como contexto.

Identidade limita. Contexto desafia.

Quando alguém assume a deficiência como identidade absoluta, tudo passa a girar em torno do que não pode ser feito. O discurso se enche de “não consigo”, “não é para mim”, “é impossível”. Aos poucos, a limitação deixa de ser física ou sensorial e passa a ser mental.

Mas quando ela é entendida como contexto, a pergunta muda: “Dado que essa é a minha realidade, qual é o melhor caminho possível a partir daqui?” E essa pergunta abre portas.

Planejar o próprio caminho exige mais esforço. Exige aceitar que o mundo não vai se adaptar completamente às nossas necessidades. Exige também enfrentar críticas, dúvidas e até incompreensões. Mas é justamente aí que nasce a força.

Inclusão que fortalece, não que isola

Há uma diferença profunda entre proteger e preparar. Proteger em excesso pode enfraquecer. Preparar fortalece.

Viver em ambientes diversos, conviver com pessoas diferentes, enfrentar obstáculos reais cria resiliência. A inclusão verdadeira não é aquela que coloca alguém numa redoma, mas a que oferece condições para que ele participe do jogo da vida com dignidade e responsabilidade.

Isso exige coragem das famílias. Exige postura das instituições. Exige que a sociedade deixe de enxergar a pessoa com deficiência como alguém permanentemente incapaz e passe a vê-la como alguém plenamente capaz, ainda que por caminhos distintos.

O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu: “Aquilo que não me destrói me fortalece.” A frase é forte, mas precisa ser bem compreendida. A adversidade só fortalece quando é enfrentada. Se for usada como justificativa para a estagnação, ela se torna âncora.

O perigo do álibi

Talvez o maior risco diante de qualquer limitação seja transformá-la em álibi permanente. O álibi protege o ego. Ele oferece explicações prontas. Ele impede o julgamento externo. Mas também impede o crescimento.

Quando a deficiência vira desculpa para não tentar, ela se torna prisão.

Quando vira motivação para desenvolver estratégias alternativas, ela se transforma em diferencial.

Há pessoas que ouviram menos e passaram a observar mais. Outras que viram menos e aprenderam a escutar melhor. Algumas que tiveram menos oportunidades e, por isso, criaram mais disciplina. A falta, quando bem administrada, gera compensação.

Isso não elimina a dificuldade. Mas redefine a relação com ela.

A mentalidade que constrói futuro

Existe uma mentalidade que constrói e outra que corrói.

A que corrói pergunta: “Por que eu?”

A que constrói pergunta: “Para que isso pode servir?”

A primeira gera ressentimento. A segunda gera propósito.

Não estamos falando de ignorar a dor. Estamos falando de não permitir que ela determine o destino. Cada pessoa carrega limites. Alguns são visíveis. Outros não. Todos exigem escolhas.

E escolhas constroem trajetórias.

Um chamado à responsabilidade e à ação

Se você enfrenta uma limitação hoje, seja qual for, faça uma pausa e reflita: ela está servindo como obstáculo ou como plataforma? Você tem usado essa condição como justificativa para se conter ou como combustível para avançar?

A sociedade precisa fazer sua parte, garantindo acessibilidade, respeito e oportunidades. Mas cada indivíduo também precisa assumir a própria responsabilidade. Inclusão não é sinônimo de passividade. É convite à participação.

Transformar deficiência em plataforma não é discurso motivacional vazio. É decisão diária. É planejamento. É insistência. É recusar o papel de vítima permanente.

A vida não pergunta se estamos prontos. Ela apenas acontece. Cabe a nós decidir se vamos espernear esperando que alguém resolva tudo, ou se vamos planejar, agir e construir o que está ao nosso alcance.

No fim, não é a limitação que define o tamanho do futuro. É a postura diante dela.

E essa escolha, ninguém pode fazer por você.

Sobre Marcel Carone:

Mais do que ser empresário e comunicador, acredito no potencial humano e na inclusão como força de transformação. Minha missão é abrir caminhos e gerar oportunidades reais, especialmente por meio do Terceiro Setor. Na Vitória Down, idealizei projetos pioneiros no mundo, como a Brigada 21, o Pelotão 21 e a Patrulha 21, mostrando que pessoas com deficiência podem ocupar qualquer espaço quando recebem apoio e confiança. Diplomado pela ADESG e Comendador do 38º Batalhão de Infantaria, uno trabalho e compromisso social. Também atuo como embaixador do Empoderadas, na defesa da dignidade e proteção das mulheres. Afinal, a verdadeira inclusão é aquela que não deixa ninguém para trás.