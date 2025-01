Democracia! Conterrâneos unidos por Castelo

João Paulo Nali (Republicanos), prefeito reeleito no município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, após anos na oposição ao governo Renato Casagrande (PSB), que é seu conterrâneo, levantou a bandeira branca da paz.

Acompanhado do seu vice-prefeito, Rafael Assini, também filiado aos Republicanos, partido intitulado de direita, estiveram na terça-feira (21), participando em Vitória, no Palácio Anchieta, ao lado do governador Casagrande e da secretária de Governo, Emanuela Pedroso, da assinatura do termo de fomento que garante R$ 1,8 milhão em investimentos para a restauração das pinturas e demais elementos artísticos da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, no centro da cidade.

Além do prefeito e vice, as esposas dos respectivos representantes do Executivo castelense também estiveram presentes no ato. João Paulo obteve cerca de 78,13% dos votos no pleito de 2024, desbancando o candidato socialista apoiado por Renato, Dr. Abíio, que teve apenas 21,87%.

Segundo fontes, Casagrande e João Paulo, que até então caminhavam por lados opostos, começaram a ter um diálogo mais próximo após o fim das eleições. Inclusive, João Paulo participou do café ofertado pelo governador aos prefeitos reeleitos e cumpriu agenda ao lado de Renato, em Castelo, no início do ano, quando foram inauguradas obras de melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), na sede do município, com valores superiores a R$ 80 milhões.

Democracia

Segundo apurado, a dificuldade no diálogo entre o poder estadual e municipal estava sendo causada por tradicionais figuras políticas castelenses que possuem o apoio de Casagrande.

Após as devidas costuras e alinhamentos necessários, o que se vê é que essa fase foi superada, e tanto o chefe do Executivo estadual quanto municipal estão com as bandeiras brancas da paz e da democracia estiradas para o bem comum do município de Castelo. A democracia venceu!

