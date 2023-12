Diretório do PP em Cachoeiro traz novidade que vai te surpreender

Por: Flavio Cirilo

A nova composição do Diretório Municipal do Progressistas (PP) em Cachoeiro foi divulgada, nesta quarta-feira (6), e trouxe uma novidade que vai deixar muita gente de queixo caído.

O bolsonarista José Carlos Corrêa Cardoso, mais conhecido como Zezé da Cofril, pai do vereador e pré-candidato a prefeito Junior Corrêa (PL), é o novo vice-presidente da legenda no município.

O empresário, que até então participava da política apenas no campo da influência e prestígio empresarial, parece que agora também vai ser mais ativo no que diz respeito a questões partidárias também.

A escolha do pai do vereador foi consensual (sem eleição), com a permissão do presidente estadual da legenda, o deputado federal Da Vitória.

Namoro ou Casamento?

Há quem diga, inclusive, que esse movimento do Zezé trata-se de mais uma articulação para dar sustentação a pré-candidatura do seu filho ao Poder Executivo municipal de Cachoeiro, uma vez que sinaliza para uma possível composição do PP com o PL nas eleições 2024.

Ou, até mesmo, uma filiação do vereador Junior Corrêa ao PP no futuro, caso haja algum imprevisto dentro do PL, por quê não?

Esse namoro do Junior Corrêa com o PP já faz tempo, desde o encontro do partido realizado em junho deste ano, quando o presidente da legenda em Cachoeiro, o deputado estadual Theodorico Ferraço, anunciou a sua preferência pelo filho do Zezé para prefeito da cidade.

Clã da extrema direita

O Junior Corrêa é um dos principais representantes da extrema direita no Sul do Espírito Santo. Além dele, destaca-se o deputado federal Evair de Melo, também do PP. Agora, Zezé soma-se aos “grandes influentes” da extrema direita no Sul capixaba.

Marcinha de casa nova

A Márcia Bezerra, uma das dissidentes do grupo político do prefeito Victor Coelho (PSB), está de malas prontas para ir para o MDB. Informações preliminares, inclusive, apontam que ela deve deixar o Podemos e se filiar ao MDB ainda este mês.

Sem espaço

Após lançar a sua pré-candidatura a prefeita de Cachoeiro, a então secretária de Desenvolvimento Social do governo Victor Coelho se viu sem espaço dentro do Podemos, que tem como pré-candidatos a prefeito o deputado estadual Allan Ferreira e o vereador e presidente da Câmara, Brás Zagotto.

Além disso, Marcia Bezerra também não recebeu o apoio que “esperava” do líder do grupo Coelho, que trabalha para lançar a secretária interina de Obras, Lorena Vasques (PSB), como candidata a prefeita do grupo.

MDB e Podemos

Interlocutores do processo de desfiliação e filiação da Marcia Bezerra apontam que a saída do Podemos é estratégica, visando uma projeto conjunto da sigla com o MDB no futuro.

