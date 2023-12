Discurso de primeira-dama e fatos que poucos sabem sobre Dr. Bruno

Por: Flavio Cirilo

[email protected]

(28) 99959-6506

A pré-candidatura do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União) a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim não é novidade para ninguém, mas o que poucos sabem é que o parlamentar tem caído nas graças do governador Renato Casagrande (PSB).

Além de se destacar na Presidência da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Dr. Bruno tem apresentado características estratégicas, que o colocam na dianteira, quando o assunto é “ser o nome escolhido pelo grupo do governador”.

LEIA TAMBÉM: Vazou! O que o Congresso Nacional vota e “incomoda” o governador do ES

Características estratégicas

Entre essas características está o fato de o parlamentar, mesmo sendo da base de um governo considerado de esquerda, ter a admiração e respeito do setor empresarial, que, até então, tende a caminhar com ideias mais voltadas para o campo da direita.

A capacidade de diálogo e a admiração do empresariado de Cachoeiro por Dr. Bruno começou a ser percebida com mais atenção após o seu discurso na cerimônia de posse da nova diretoria do Movimento Empresarial Sul do Espírito Santo (Messes), realizada no mês passado.

Ideia endossada

A ideia de ver Dr. Bruno prefeito de Cachoeiro também é vista com bons olhos por sua família, que destaca a capacidade de gestão do médico.

“Primeiro preciso dizer que é uma honra enorme e uma felicidade imensa ter um marido político, que conhece e trabalha com tanta excelência, formulando políticas públicas de qualidade, porque o fato é que a política traz a realização, seja na saúde, no desenvolvimento econômico e na educação. Temos que conscientizar a população sobre a importância da política na vida das pessoas. Dessa forma, acredito que o Bruno Resende seria um prefeito espetacular, tenho certeza que ele mudaria a direção de Cachoeiro de Itapemirim e de todo o Sul do Estado, promovendo um ciclo de desenvolvimento econômico e social que poderá ficar na história da cidade!”, projetou a nutricionista Rafa Donadeli, esposa do deputado Bruno Resende e personagem importante nas decisões do parlamentar.

Falando como primeira-dama

Apesar de pontuar que o seu esposo desenvolverá um bom trabalho independente da função que esteja ocupando, ela ressalta que “seria maravilhoso poder ser primeira-dama da cidade”, na qual ela escolheu morar, cuidar da minha família e amar intensamente.

“Descobri com a política a função de cuidar do próximo e transformar a vida das pessoas. Com isso, ser primeira-dama me daria a oportunidade de estar nas ruas todos os dias ao lado do meu marido, ouvindo a população que tanto necessita de ser ouvida, trabalhando para trazer mais dignidade para as comunidades! Colocando mais esperança no coração de todos os Cachoeirenses”, afirmou Rafa Donadeli.

Comunicação e Agronegócio

O prefeito Arnaldinho Borgo recebeu o diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, e a empresária e diretora da Conexão Safra, Kátia Kedevez, para uma reunião para alinhar a comunicação da Prefeitura de Vila Velha com o agro capixaba, através da Safra, e com o Sul do Estado por meio do AQUINOTICIAS.COM

Na reunião, também foram discutidas políticas e o futuro político do prefeito Arnaldinho Borgo, que hoje vem se destacando como liderança estadual, sendo referência município de Vila Velha.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM