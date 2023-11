Vazou! O que o Congresso Nacional vota e “incomoda” o governador do ES

Por: Flavio Cirilo

Incansável na defesa do Estado do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB), em tom de desabafo, apontou como as decisões do Congresso Nacional têm impactado não só a gestão capixaba, mas outros estados da Federação.

Na cerimônia de posse da nova diretoria do Movimento Empresarial Sul do Espírito Santo (Messes), realizada, nesta terça-feira (8), o chefe do Poder Executivo estadual também falou sobre o texto da Reforma Tributária e destacou a sua luta para minimizar perdas para o Espírito Santo.

