Do rentismo a realidade: como 2024 pode ser o ano da bolsa de valores

O Brasil viveu mais um período de mesmice da sua política monetária. O país conhecido como ‘o paraíso dos rentistas’ viu suas taxas de juros subirem forte nos últimos anos, oferecendo aos investidores o que chegou a ser a maior taxa de juros reais do mundo.

Com a inflação em projeções de queda, as recentes decisões do Copom reduziram ainda mais a taxa SELIC, chegando em 11,75% ao ano.

Com isso, os ativos de renda fixa, como os mais popularizados CDB’s rendendo 100% do CDI, já não oferecem mais os ‘queridinhos’ retornos de 1% ao mês (ou mais).

Nesse contexto, a renda variável se mostra como uma opção extremamente atrativa, para quem busca multiplicar capital e ter renda passiva.

Por que esse fluxo de atratividade se inverte?

Justamente porque o mercado costuma buscar a melhor relação RISCO X RETORNO. Pense: com a renda fixa pagando tanto no passado, quase livre de risco, qual seria a razão para se expor à incertezas?

É esse o raciocínio da maioria dos investidores que, ao migrarem para a renda variável, buscam manter o equilíbrio entre potencial de retorno e controle de risco.

Como vocês devem imaginar, essa ‘troca de interesses’ não é feita de forma instantânea, mas sim, gradual, onde já podemos observar que, ao longo dos cortes da taxa Selic, o índice Bovespa (principal índice de ações do Brasil) já se valorizou mais de 30%.

É o ambiente perfeito, até o momento, para as empresas prosperarem.

Taxas de juros em patamares baixos deixam o investimento mais acessível para as atividades prosperarem. Já a inflação controlada e o aumento do fluxo de capital estrangeiro contribui para a retomada da confiança e o aumento do consumo, que

aquece os mercados.

A relação de risco e retorno global pode ganhar otimismo ainda maior com o mercado precificando cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos ainda este ano, que favorecem fortemente a atratividade dos mercados emergentes, como é o caso do Brasil.

Mas será que, após as grandes altas de 2023, o mercado de renda variável ainda está atrativo? Existem métricas objetivas que um investidor deve avaliar para tomar decisões racionais, como por exemplo, a relação de PREÇO SOBRE LUCRO do Ibovespa, por exemplo, negocia abaixo de suas médias históricas, assim como o Dividend Yield médio que também segue com grande atratividade.

Os ativos de renda variável oferecem diversas oportunidades de retornos potencialmente mais altos em um ambiente de queda nas taxas de juros, com empresas pagando rendimentos altos e também, é claro, fundos imobiliários, que costumam pagar rendimentos mensalmente, ainda próximos de 1% ao mês.

Para fins de curiosidade, resolvi listar cinco empresas extremamente sólidas que possuem histórico de dividendos extremamente atrativos nos últimos anos:

QUALICORP (QUAL3)

PETROBRAS (PETR4)

*UNIPAR(UNIP6)

*TAESA (TAEE11)

*VALE S.A (VALE3)

Obs. não é recomendação de investimento!

É muito importante destacar a necessidade de diversificação do portfólio, alinhada, sempre, com o seu perfil do investidor. Além disso, uma dica de ouro que sempre faço questão de passar aos iniciantes é a importância do rebalanceamento de carteira, para manter as proporções de risco da sua carteira alinhadas com os seus interesses.

Por que isso é importante?

Porque são muitos os ativos com grande potencial de retorno que, na mesma proporção, guardam riscos relevantes, sendo de extrema importancia o investidor buscar estudar os setores de maneira isolada, pelo grau de risco, para controlar os seus níveis de exposição!

É o caso das Small Caps, dos setores de Construção Civil, Varejo, Commodities, Utilities, Transportes e o setor Bancário.

*Caio Gomes é analista de Investimentos CNPI e CEO da Horizon Capital

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM