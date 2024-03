Ei, óleo de peroba passa na “cara” ou na madeira?

Os moradores da localidade de São José do Saçuí, interior de Irupi, ficaram “passados” com o comportamento do prefeito Edmilson Meireles (MDB) junto à comunidade.

Em uma reunião que ocorreu na última segunda-feira (27), poder público e comunidade se reuniram para dialogar sobre as necessidades da população local. Até aí, tudo ótimo e favorável.

Leia Também: Paulino de passagem na mão para o MDB de Edmilson

Porém, sempre tem um, porém na história: o prefeito teria chegado atrasado e muito nervoso. Será que foi devido à situação das estradas? Se alguém souber, conta aí.

Todo esse estresse teria causado a indignação dos moradores da localidade. O vice-prefeito Paulino Lourenço (PP), que é pré-candidato, e o secretário de Obras Genilson Corrêa também se fizeram presentes na reunião.

Moradores reivindicam melhorias…

Os moradores da comunidade não deixaram baixo e reivindicaram seus direitos. Em um vídeo divulgado na internet, um homem aparece cobrando serviços que a prefeitura deveria ter feito e não fez em quatro anos.

“Se vocês não puderem fazer nada, pelo menos passem um óleo de peroba na cara. Na hora de pedir voto, vocês aparecem. Parece que mandamos a localização”, menciona um morador.

Enquanto o morador, com o microfone na mão, desabafava, era possível ver o prefeito Edmilson e o vice Paulino observando as falas do cidadão revoltado. Além disso, senhoras que deveriam prestar atenção no que estava acontecendo fuxicavam, enquanto alguém tentava gravar as falas do homem para a alegria da oposição.

Prefeitura responde…

Procurado para mencionar os fatos ocorridos, o chefe de Gabinete, Abercilio Machado de Oliveira, informou que os fatos não procedem da forma mencionada.

“Não procede, o Prefeito atendeu ao pedido da comunidade e compareceu à reunião para ouvir as demandas. Os moradores foram ouvidos e as demandas foram registradas para providências pela administração. Foi uma conversa entre o Governo e os moradores que estavam presentes”, respondeu o chefe de Gabinete, cotado para ser o vice de Paulino.

Bom, de uma coisa sabemos. Seja com óleo na “cara” ou sem, a temporada de caça ao eleitor está aberta e garante muitos memes para a alegria dos internautas.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM