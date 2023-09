Assim como em outros municípios por todo Brasil, no dia 1º de outubro, serão realizadas eleições dos membros do Conselho Tutelar que vão atuar entre 2024 e 2027. Este é o caso de Muniz Freire, na região do Caparaó, onde nove candidatos foram selecionados para disputar o voto dos eleitores do município. Estão na disputa os candidatos Camila Cristiane da Conceição Porto, Claudio Ribeiro Barreto, Edgar Decothe Bicalho, Ícaro Isidorio Seraphim, Ilaine Vieira Finoite, Jania Maria Rodrigues Pope Ghetti, José Lúcio de Carvalho, Raquel Candida Soares e Valdevino Aparecido Macarinelli.

Eleições do Conselho Tutelar em Muniz Freire (2)

Os eleitores que forem votar para o Conselho Tutelar de Muniz Freire deverão se dirigir, das 8 às 17 horas, às Escolas Municipais Lia Terezinha Merçon Rocha, Paulo Fábio Sartore, Sebastião Costa, Leovegília Emiliano da Silva, Maria Áurea Barroso, Arquimimo Mattos e Santa Joana.

Eleições do Conselho Tutelar também em Guaçuí

Também em 1º de outubro, será realizada a eleição dos novos membros do Conselho Tutelar de Guaçuí. São 11 os candidatos que poderão ser votados pelos eleitores do município que estejam em dia com suas obrigações eleitorais e apresentarem um documento com foto. Quem for votar precisa se dirigir até a Escola Municipal Deocleciano de Oliveira, das 8 às 17 horas. Os candidatos são: Ademilson Gomes, Adriele da Silva Costa, Ana Paula dos Reis de Oliveira Silva, Angélica de Fátima Nunes Carvalho, Elizabete Carlos Viana, Alan Vagner Saraiva de Paula, Luciana Morais da Silva Carvalho Braga (Tia Lu), Maria Emília da Costa (Xuxa), Marilza Silva Barbosa, Tainá da Silva Fernandes e Thays Francisca de Moraes.

Quais são as funções do conselheiro tutelar?

O Conselho Tutelar pode encaminhar criança ou adolescente, aos pais ou responsáveis, dar orientação; apoio e acompanhamento temporário; fiscalizar a matrícula e frequência obrigatória em unidades de ensino; requerer inclusão em serviços oficiais e fazer a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, entre outros. O Conselho Tutelar pode ser acionado por qualquer cidadão e a denúncia pode ser anônima. Ao tomar conhecimento do caso denunciado, os conselheiros devem aplicar ou requerer das autoridades competentes as medidas necessárias para a proteção integral da criança ou do adolescente.

Comunidade de Alegre vai discutir Lei de Diretrizes Orçamentárias

No início da noite desta quinta-feira (21), a sociedade de Alegre poderá participar da discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA). A audiência pública vai acontecer na Câmara de Vereadores, a partir das 18h30, mas o cidadão também poderá participar por meio da live que será transmitida pelo YouTube.

O que é a LOA?

A LOA é uma lei municipal que detalha como os recursos públicos serão arrecadados e gastos ao longo de um ano fiscal específico, incluindo serviços públicos, investimentos, educação, saúde, segurança, entre outros. Sua principal função é autorizar o Poder Executivo a realizar despesas e investimentos, de acordo com as prioridades estabelecidas pela administração municipal e com os recursos disponíveis, para atender às necessidades da comunidade.

Apresentação do Branding da cidade de Iúna

Será apresentado, na noite desta quinta-feira (21), a pesquisa de Branding da cidade de Iúna. A apresentação preparada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, na Casa da Cultura, a partir das 19 horas. O projeto foi preparado a partir de uma pesquisa, de cunho quantitativo e qualitativo que pretende documentar a história do município, numa parceria com o Sebrae/ES.

O que é o Branding

A pesquisa de Branding tem como objetivo saber o que as pessoas dizem e pensam quando falam da cidade de Iúna. Além do que está sendo feito que mereça reconhecimento e o que pode ser melhorado. O estudo foi realizado por meio de três principais eixos: história, dados econômicos e comportamento.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM