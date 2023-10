Em Viana, Expocervi vai coroar a primeira Rainha do Lúpulo do ES

Por Leandro Fidelis

A Prefeitura de Viana, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), vai realizar um evento que promete ser o destaque da temporada: o primeiro concurso para a escolha da Rainha do Lúpulo. O concurso será parte da Exposição do Polo Cervejeiro de Viana, a “Expocervi”, que acontecerá no Parque de Exposições de Viana Sede entre os dias 27 e 29 de outubro.

O concurso da Rainha do Lúpulo, primeiro do Estado em torno da planta essencial no sabor da cerveja, tem como principal objetivo eleger uma jovem que personifique a simpatia e a desenvoltura que a representante do Polo Cervejeiro de Viana deve ter durante a Expocervi.

Além disso, visa valorizar a beleza da mulher vianense, destacando a importância da representação feminina neste universo cervejeiro. As inscrições foram encerradas ontem (23) e abertas para mulheres entre 18 e 40 anos residentes no município, na Grande Vitória.

A vencedora receberá um prêmio de R$ 1.500,00 e será coroada Rainha do Lúpulo, enquanto a segunda colocada será nomeada 1ª Princesa, com um prêmio de R$ 1.000,00. A terceira colocada receberá o título de 2ª Princesa e um prêmio de R$ 500,00. Além disso, todas as três primeiras colocadas ganharão camisas e canecas personalizadas do evento.

As eleitas terão um papel importante durante a Exposição, pois devem ficar à disposição da organização do evento e comparecer nos dias 27, 28 e 29 de outubro com suas faixas e respectivas caracterizações.

O evento

A Expocervi vai celebrar o universo das cervejarias artesanais regionais. De 27 a 29 de outubro, o Parque de Exposições de Viana Sede vai reunir 16 cervejarias artesanais da Região Metropolitana, cinco das quais sediadas em Viana.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar uma ampla variedade de sabores e estilos de cerveja, enquanto desfrutam da atmosfera única da cidade. Além disso, poderão conhecer o lúpulo vianense e aprender mais sobre o processo de fabricação da cerveja. É um evento imperdível para os amantes da cerveja e para todos aqueles que desejam vivenciar a cultura cervejeira de Viana!

O evento é uma realização da Prefeitura de Viana e conta com apoio do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal da Região Metropolitana, 1ª Feira de Comércio e Artes do Espírito Santo (Fecartes), Aderes, Sebrae/ES e Governo Federal. (*Com informações da PMV)

Serviço:

1ª Exposição do Polo Cervejeiro de Viana (1ª Expocervi)

Quando: dias 27, 28 e 29 e outubro

Local: Parque de Exposições de Viana Sede

*Entrada gratuita

**Mais informações: https://www.viana.es.gov.br

Programação 1ª Expocervi

SEXTA — 27/10

18h — Abertura da Exposição

19h — Show da banda Ramal 27

20h — Concurso da Rainha e das Princesas do Lúpulo

21h — Sangria do Barril

21h30 — Show do grupo Pele Morena

23h30 — Show de Flávia Mendonça

02h — Encerramento

SÁBADO — 28/10

16h — Abertura da Exposição

19h — Desfile da Rainha e das Princesas do Lúpulo

20h — Show de Richard Viana

22h — Show do Trio Forrozão

00h — Show de Luiz Paulo Forrozão

02h — Encerramento

DOMINGO — 29/10

12h — Abertura da Exposição

14h — Show de Serginho Black

16h — Show de Emerson Xumbrega

19h — Show do Grupo Revelação

22h — Encerramento

