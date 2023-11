Entenda: o sorriso e a ausência desses deputados no encontro do PSB

O diretório municipal do PSB de Cachoeiro promoveu um encontro no último final de semana na Câmara de Vereadores. Apesar da presença de lideranças políticas importantes do Sul do Estado, chamou a atenção a ausência de dois deputados, o Allan Ferreira (Podemos) e o Bruno Resende (União).

Além de fazerem parte da base do governador Renato Casagrande (PSB), até algum tempo atrás, eles sempre estavam presentes em eventos do grupo político do chefe do Poder Executivo do Espírito Santo, principalmente na região Sul capixaba.

A ausência, portanto, tem levantado rumores de que foi uma resposta dos parlamentares para o grupo político do prefeito Victor Coelho de que eles não devem mesmo aderir ao projeto do PSB para as eleições para prefeito em Cachoeiro de Itapemirim, mesmo fazendo parte da base do governador na Assembleia Legislativa.

Café indigesto para o PSB?

Para completar e aumentar ainda mais o coro, os deputados, considerados lideranças fortes do Sul do ES, foram “flagrados” tomando café e aos risos com o secretário de Cidadania, Dir. Humanos e Trabalho de Vitória, Diego Libardi (Republicanos), no mesmo horário em que acontecia o encontro municipal do partido do governador em Cachoeiro.

Não é novidade que ambos são pré-candidatos a prefeito de Cachoeiro e mantém um acordo de quem chegar mais bem avaliado em 2024, será o candidato apoiado.

Intrigados com a filiação

O evento, que contou com a presença do prefeito Victor Coelho e do presidente estadual da legenda Alberto Gavini, teve como ponto alto a filiação da secretária e pré-candidata a prefeita da cidade, Lorena Vasques.

A filiação da secretária ao PSB reforça ainda mais as especulações de que ela será a candidata do grupo político do governador Casagrande e do prefeito Victor Coelho para disputar as eleições 2024 em Cachoeiro, o que não é visto com bons olhos pelos deputados Allan Ferreira e Bruno Resende, que seguem com o projeto “Um por todos, todos por um”.

