PSB filia lideranças e aponta caminhos para eleições 2024 em Cachoeiro

Ainda não foi dessa vez que o PSB de Cachoeiro anunciou o nome que representará o partido nas eleições para prefeito ou prefeita em 2024, mas a filiação da secretária municipal de Obras, Lorena Vasques, realizada, neste sábado (25), na Câmara Municipal, chamou a atenção.

Apesar de reafirmar que ainda é muito cedo para falar sobre uma possível pré-candidatura, a filiação da secretária só engrossa o coro de que ela deve ser a candidata do governo para a sucessão do prefeito Victor Coelho (PSB).

“É um primeiro passo, muito importante para mim! A filiação ao PSB representa muito, sobretudo, pela representatividade política do prefeito Victor Coelho, do governador Renato Casagrande, que são referências políticas para mim. Eu fico muito honrada em fazer parte desse partido, quero ser soldado desse partido, e me coloco à disposição do partido do prefeito Victor Coelho e do nosso governador Renato Casagrande”, afirmou Lorena Vasques.

Além dela, outras lideranças femininas, como a professora Marta Profeta, também se filiaram ao PSB.

A legenda, que tem como presidente municipal Christiam Marim, vem realizando diversas reuniões e mantendo diálogos com diversos partidos com vistas às eleições municipais de 2024. No encontro, estiveram presentes representantes de partidos como Rede, PDT e PT.

Além do prefeito Victor Coelho, também participaram do evento o prefeito de São José do Calçado, Cuica; o presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro, Brás Zagotto (Podemos); o ex-prefeito de Cachoeiro e atual subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione (PT); o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, vereadores e outras lideranças regionais.