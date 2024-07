Está aberta a temporada de beber café ☕ e receber muitos abraços

Faltando apenas 66 dias para as eleições de 2024, os pré-candidatos já estão se preparando para gastar sola de sapato atrás de você.

Os atuais pré-candidatos a vereadores, vice-prefeitos e a prefeitos têm até o próximo dia 5 de agosto para realizar suas convenções partidárias, sendo que o registro junto ao Cartório Eleitoral deverá ocorrer até o dia 15 do mesmo mês.

Leia Também: “A não ser que o parceiro queira me largar”, diz Marcelo a Casagrande

A partir de terça-feira, dia 6 de agosto, os candidatos já poderão pedir voto de forma explícita, o que até agora estava vedado segundo a legislação eleitoral, mas nem sempre respeitado.

Prepare o cafezinho…

Com isso, milhares de candidatos estarão pelas ruas das grandes, médias e pequenas cidades de todo o país pedindo seu apoio e seu voto. Diante disso, os eleitores já podem preparar a garrafa de café e o tradicional copo americano de requeijão para servir aqueles quatro dedos de café às ilustres visitas que geralmente aparecem a cada quatro anos, sorrindo e dispostos a apertar e até abraçar seus pretensos eleitores. Alguns são tão audaciosos que chegam até beijar e pegar no colo inocentes crianças, para registro de suas campanhas.

Alguns prometendo mundos e fundos, outros apostando no conto do discurso mais centralizado e racional. Em fim, eles irão bater à sua porta mais uma vez para pedir o seu voto. E será esse voto que poderá mudar não somente a sua história, mas a de toda a comunidade em que você está inserido.

Conheça os candidatos

Conhecer seu candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador é fundamental. Sua história de vida, comportamento familiar e na sociedade. A índole de um homem público prevalece sobre quaisquer promessas feitas ou realizadas. Não acredite somente no que você vê nas redes sociais, geralmente elas podem nos enganar. Ultimamente, o marketing tem feito milagre.

Neste processo, muitos serão comprados, outros, irão se vender. Lembre-se de que será a sua escolha que balizará o futuro das novas gerações. Observe o grupo político de seu candidato. Quem são eles? Quem representam? Por onde andaram? O passado pode prever o futuro!

Conheça o partido político de seu candidato

Além de conhecer seu candidato, é importante conhecer o partido político a que ele está filiado, afinal de contas o mandato não é dele, e sim do partido. Qual a história desse movimento partidário? A ideologia representada? Você concorda?

Por fim, sabemos que a tão sonhada festa da democracia, as eleições, está para ocorrer. Esse remake já é conhecido de todos. Mudam-se alguns personagens, mas os protagonistas, quase sempre, são os mesmos.

Para quem vai recepcionar, por favor, educação e café fresquinho, nada de café esquentado. Para quem irá visitar, seja educado, beba com moderação. Mas se lembrem, muito café dá azia. Antes que me esqueça, use um bom perfume, em todos os aspectos!

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM