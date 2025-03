Ferraço e o MDB: um casamento por conveniência prestes ao divórcio?

A movimentação do MDB nacional em direção a uma aliança com o PT para 2026 é mais um daqueles arranjos políticos feitos em Brasília que ignoram completamente a realidade local. O partido, que sonha em emplacar a vice de uma eventual chapa de reeleição do presidente Lula, pode estar cavando um racha irreversível nos estados – e o Espírito Santo é um exemplo emblemático disso.

Ideologia

Aqui, o presidente estadual da sigla e vice-governador, Ricardo Ferraço, tem um histórico de distanciamento ideológico do PT. O sentimento, aliás, é mútuo: o próprio PT capixaba, ao invés de apostar em uma composição com Ferraço, estuda lançar um candidato próprio ao governo, o deputado federal Helder Salomão.

Diante desse cenário, a possível aliança nacional soa como uma imposição desconectada da realidade capixaba e coloca Ferraço contra a parede. Fontes relatam sua saída do partido caso a união MDB-PT se concretize, o que não surpreenderia ninguém. A verdade é que sua permanência na sigla já parecia ser mais uma questão de conveniência do que de convicção.

Portas abertas

Nos bastidores, há informações de que outras legendas, especialmente aquelas mais alinhadas ao governo estadual, já estariam de portas abertas para recebê-lo – o Podemos, por exemplo, surge como um destino provável. A pergunta que fica é: até quando Ferraço permanecerá em um partido que caminha em sentido oposto ao seu projeto político? Se a aliança MDB-PT se confirmar, talvez a resposta seja apenas uma questão de tempo.

Leia Também: Da Vitória deve comandar federação entre PP e União Brasil no ES

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM