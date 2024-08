Filosofia, comportamento adolescente e saúde mental

Por Eduardo Machado

Na era digital, o comportamento dos adolescentes está profundamente moldado pela tecnologia. Desde as redes sociais até os jogos online, a vida digital oferece um espaço vasto e dinâmico onde os jovens exploram sua identidade, se conectam com os outros e se divertem. No entanto, essa imersão tecnológica também levanta questões sobre o impacto dessas interações virtuais no desenvolvimento ético e emocional dos adolescentes. A filosofia, com seu rico arcabouço teórico, oferece ferramentas valiosas para analisar essas dinâmicas e questionar o que significa crescer em um mundo dominado pela tecnologia.

Um dos fenômenos mais marcantes é a hiperconectividade, caracterizada pela necessidade de estar constantemente online e em contato com os outros. Essa conectividade contínua pode ser entendida à luz da filosofia de Jean-Paul Sartre, que explorou a noção de “olhar do outro”. Para Sartre, a presença constante do outro molda nossa identidade e nossas ações, criando um senso de ser observado e julgado. No ambiente digital, os adolescentes estão constantemente sob o olhar dos outros, seja através de curtidas, comentários ou mensagens instantâneas. Isso pode gerar uma pressão para conformidade e para a busca incessante de validação, o que pode impactar a autoestima e o desenvolvimento da identidade.

Outro aspecto importante é a relação dos adolescentes com a realidade mediada pela tecnologia. A filosofia de Platão, com sua Alegoria da Caverna, é útil para refletir sobre essa questão. Na alegoria, Platão descreve prisioneiros que vivem em uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede, acreditando que essas sombras são a realidade. Quando um prisioneiro é libertado e vê o mundo real, percebe que o que considerava real era apenas uma ilusão. Da mesma forma, a tecnologia pode criar uma “caverna” digital, onde os adolescentes experimentam o mundo através de filtros, algoritmos e representações idealizadas. Isso pode distorcer sua percepção da realidade, levando-os a confundir o que é real com o que é virtualmente construído.

A questão do tempo também é central na análise filosófica do comportamento adolescente na era digital. O filósofo Martin Heidegger, em sua obra “Ser e Tempo”, explora a relação entre o ser humano e o tempo, destacando a importância de vivenciar o tempo de forma autêntica. No entanto, a tecnologia tende a acelerar a percepção do tempo, promovendo a ideia de que tudo deve acontecer rapidamente e imediatamente. Esse fenômeno é visível, por exemplo, no consumo rápido de informações nas redes sociais e na impaciência dos adolescentes em relação a processos que demandam tempo, como o aprendizado profundo ou o desenvolvimento de habilidades. Heidegger advertia contra a alienação que surge quando o ser humano se distancia de uma experiência autêntica do tempo, e essa advertência é ainda mais relevante no contexto tecnológico atual.

A ética do cuidado, proposta por filósofos como Carol Gilligan, também oferece uma lente importante para entender o impacto da tecnologia no comportamento adolescente. A ética do cuidado enfatiza a importância das relações interpessoais e da empatia no desenvolvimento moral. No entanto, a tecnologia pode tanto facilitar quanto dificultar essas relações. Por um lado, as redes sociais permitem que os adolescentes mantenham contato com amigos e familiares, mesmo à distância. Por outro, a comunicação digital pode ser superficial e desprovida de nuances emocionais, dificultando o desenvolvimento de empatia e compreensão mútua. A falta de contato humano direto pode levar a uma desconexão emocional, onde as relações se tornam transacionais e os adolescentes perdem a capacidade de se importar genuinamente com o outro.

A filosofia de Michel Foucault sobre poder e disciplina é também relevante para entender como a tecnologia influencia o comportamento dos adolescentes. Foucault argumentava que o poder moderno se exerce de maneira difusa, através de práticas e normas que moldam o comportamento dos indivíduos. A tecnologia, especialmente através das redes sociais e plataformas digitais, pode ser vista como uma forma de disciplinamento, onde algoritmos e métricas determinam o que é visível, o que é valorizado e como os adolescentes devem se comportar para serem aceitos. Isso cria um ambiente de vigilância constante, onde os jovens se autocensuram e ajustam suas ações para se conformar às expectativas sociais impostas digitalmente.

Por fim, a questão da liberdade é central no debate filosófico sobre tecnologia e comportamento adolescente. A liberdade, segundo filósofos como Immanuel Kant, está ligada à capacidade de agir de acordo com a razão e a moralidade, sem ser constrangido por impulsos ou pressões externas. No entanto, a tecnologia muitas vezes reduz a liberdade dos adolescentes ao oferecer opções limitadas e guiadas por algoritmos, que podem reforçar comportamentos automáticos e não reflexivos. Para Kant, a verdadeira liberdade envolve a capacidade de se afastar das pressões externas e fazer escolhas baseadas na reflexão ética. No contexto digital, isso significa ajudar os adolescentes a desenvolver uma consciência crítica sobre o uso da tecnologia, promovendo a autonomia e o pensamento reflexivo.

Para pais e educadores, o desafio é promover um uso consciente e equilibrado da tecnologia entre os adolescentes. Isso envolve não apenas a definição de limites e regras, mas também o incentivo à reflexão sobre as implicações éticas e filosóficas do comportamento online. Estabelecer limites claros para o tempo de tela é um primeiro passo essencial. Por exemplo, definir horários específicos para o uso de dispositivos eletrônicos e garantir que esses momentos não interfiram com outras atividades importantes, como estudar, praticar esportes ou participar de eventos sociais presenciais. Além disso, é fundamental incentivar atividades offline que promovam o bem-estar mental, como leitura, esportes, hobbies criativos e momentos em família. Essas atividades ajudam a criar um equilíbrio saudável entre a vida digital e a vida real, permitindo que os adolescentes desenvolvam habilidades sociais e emocionais fora do ambiente virtual.

Ensinar os adolescentes sobre a importância da privacidade online e como proteger seus dados pessoais é outra medida crucial. Isso inclui orientá-los sobre como configurar suas contas de forma segura, reconhecer tentativas de phishing e evitar compartilhar informações pessoais com estranhos. Também é importante promover conversas abertas e honestas sobre os desafios emocionais que podem surgir com o uso da tecnologia, como a comparação social, o cyberbullying e a pressão para estar sempre conectado. Criar um ambiente de confiança, onde os adolescentes se sintam à vontade para discutir essas questões com pais e educadores, pode ser uma forma eficaz de apoiar sua saúde mental e emocional.

Como professor de filosofia me uma escola publica estadual no Espírito Santo, vejo que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento, mas também apresenta desafios significativos para o comportamento adolescente. A filosofia oferece um arcabouço teórico rico para entender essas dinâmicas e para guiar pais, educadores e os próprios adolescentes em um uso mais consciente e ético da tecnologia. Em última análise, o objetivo é ajudar os jovens a navegar no mundo digital sem perder de vista os valores humanos fundamentais, como a liberdade, a empatia e a busca pela verdade. Com uma abordagem prática e reflexiva, é possível promover o bem-estar mental dos adolescentes, garantindo que a tecnologia seja uma aliada e não uma fonte de estresse ou alienação.

** Eduardo Machado é filósofo e professor especialista de Filosofia, licenciado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

