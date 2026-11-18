Por Alexandre Kaiê

Imagine receber, numa noite de dezembro, um áudio da sua filha chorando: ela bateu o carro, está sem celular e precisa de R$ 3 mil no Pix antes que a situação piore. A voz é dela. O jeito de falar também. Mas ela está em casa, dormindo.

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Parece roteiro de filme, mas golpes assim já acontecem no Brasil. E o fim do ano é a temporada preferida dos criminosos: a semana da Black Friday começa em 23 de novembro, e logo depois vêm as compras de Natal.

Quando pensamos em golpe, a primeira imagem costuma ser a mensagem mal escrita, cheia de erros. Aprendemos a desconfiar do português ruim e do link estranho.

Mas a inteligência artificial mudou o jogo. Hoje, a pergunta não é se a mensagem parece verdadeira, e sim: como você confirma que ela é verdadeira?

A resposta depende, entre outros fatores, do tipo de golpe.

Voz clonada: é mesmo seu filho ao telefone?

Com poucos segundos de áudio, muitas vezes tirados de vídeos publicados nas redes sociais, ferramentas de IA conseguem imitar a voz de uma pessoa.

O golpista então liga ou manda áudio para pais e avós, simulando acidente, sequestro ou prisão. Idosos são o alvo preferido, porque tendem a reagir com emoção e agir rápido para ajudar.

Imagine um primeiro pedido de R$ 3 mil. Se o Pix cair, logo vem outro: faltou o guincho, o advogado pediu mais R$ 2 mil. Em poucos minutos, o prejuízo chega a R$ 5 mil.

Os sinais de alerta quase sempre se repetem: urgência, pedido de segredo e um número novo, com a desculpa de que o celular quebrou ou foi roubado.

Vídeo de famoso: a promoção é real?

O deepfake é um vídeo em que a IA coloca o rosto e a voz de uma pessoa conhecida dizendo algo que ela nunca disse.

Em outubro de 2025, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a Operação Modo Selva contra uma quadrilha que usava vídeos falsos de Gisele Bündchen, Sabrina Sato e outras famosas para anunciar produtos inexistentes no Facebook e no Instagram.

A vítima pagava apenas o frete, geralmente entre R$ 20 e R$ 100. Parece pouco. Mas, somando milhares de pessoas, o esquema movimentou mais de R$ 20 milhões.

Percebeu o detalhe? O valor baixo é justamente o que faz ninguém desconfiar, e quase ninguém registrar ocorrência.

Desconfie de famoso oferecendo brinde, de frete cobrado por Pix e de anúncio que leva para um site que você nunca ouviu falar.

Loja falsa e Pix: o perigo está no desconto

Na Black Friday, o golpe mais comum continua sendo o site falso. Levantamento da Serasa divulgado em outubro aponta sites falsos em 53% dos golpes da data, seguidos pelas fraudes com Pix, com 42%.

Com IA, os criminosos copiam o visual de lojas conhecidas, criam fotos de produtos e até avaliações de clientes que não existem.

Imagine uma TV de R$ 4 mil anunciada por R$ 800, só no Pix. São 80% de desconto, algo que o Reclame Aqui considera raro no Brasil. O cadeado no navegador também não garante nada: ele só indica que a conexão é criptografada, não que a loja existe.

Não à toa, pesquisa do Reclame Aqui mostra que 76% dos consumidores temem golpes com IA nesta Black Friday, e 63% admitem que não saberiam identificar uma fraude desse tipo.

Por isso, compre pelo site ou aplicativo oficial da loja e nunca por links recebidos em mensagens, mesmo que venham de conhecidos.

Como proteger a sua família?

Na minha experiência com mentoria em segurança digital, observo que quem cai nesses golpes raramente é descuidado. Cai quem age por amor, por pressa ou pela vontade de aproveitar uma boa oferta.

Não existe tecnologia que bloqueie todos os golpes. Mas existe um combinado simples, que não custa nada: a palavra-senha da família.

Escolha uma palavra ou frase sem relação com nomes de pets, times ou datas que aparecem nas redes sociais. Combine pessoalmente, nunca por mensagem. Se alguém ligar pedindo dinheiro e não souber a palavra, desligue e retorne para o número que já está salvo na sua agenda.

Se o golpe já aconteceu, avise o banco imediatamente e peça a devolução pelo MED, o Mecanismo Especial de Devolução do Pix. Depois, registre um boletim de ocorrência.

Antes de fazer qualquer Pix neste fim de ano, procure responder a cinco perguntas: quem está pedindo? Por que é tão urgente? Consigo confirmar por outro canal? O preço faz sentido? E o dinheiro vai para a empresa ou para uma pessoa desconhecida?

Se essas respostas não estiverem claras, talvez seja melhor esperar cinco minutos antes de transferir.

Na era da inteligência artificial, ouvir uma voz conhecida ou ver um rosto famoso já não é prova de nada. O golpe mais perigoso é aquele que chega com a cara de quem você confia. E a melhor proteção continua sendo a mais antiga: desconfiar, conferir e conversar com a família antes.

* Alexandre Kaiê é engenheiro eletrônico e atua como mentor e palestrante de tecnologia e inteligência artificial.