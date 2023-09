“Há muita semelhança entre o vício na jogatina com a dependência de droga”

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo.

Aposta contra Lula

Depois de ver um de seus principais executivos entrar na mira da CPI e da Polícia Federal na investigação dos atos antidemocráticos, a Paper Excellence decidiu fechar posição contra o governo Lula. O melhor amigo de Claudio Cotrim, presidente da empresa indonésia no Brasil, é um político nada bem-vindo no Planalto: João Doria. O ex-governador de São Paulo foi aliado de primeira hora de Bolsonaro e catapultou sua carreira política com base em críticas ferrenhas a Lula. João Doria faz parte de um time montado pela Paper para apoiá-la na disputa que trava pela Eldorado Brasil Celulose contra a brasileira J&F Investimentos, de Wesley e Joesley Batista. O consultor jurídico da estrangeira na briga é Michel Temer, algoz de Dilma Rousseff. Cotrim senta-se à mesa das autoridades em todos os eventos do Lide, o fórum empresarial de Doria. Na semana passada, o executivo estava em local de honra no Fórum Lide realizado em Washington.

Cruz Vermelha

Uma liminar proferida pelo juiz Alfeu Machado determinou o afastamento do presidente da Cruz Vermelha Brasileiro, Julio Cals de Alencar. Ele é suspeito de desvio de conduta, irregularidades e práticas ilícitas. As filiais da CVB de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Norte acionaram a Justiça para conseguir restabelecer a Decisão 028/2023 da Comissão de Ética da CVB, que determinou o afastamento temporário de Alencar.

Credenciais

Prestes a integrar o time do presidente Lula na Esplanada, o deputado André Fufuca (PP-MA) apresenta as seguintes credenciais: foi aliado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha – algoz da ex-presidente Dilma Rousseff -, atuou contra a abertura de impeachment do ex-presidente Jair Bolsonaro e votou a favor do projeto do marco temporal para terras indígenas.

Vício

Mais de 500 licenças foram emitidas para sites de apostas e, no primeiro semestre de 2023, 69 empresas registraram suas operações movimentando cerca de R$ 150 bilhões em 2022. Os dados são citados pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) ao sugerir que “há muita semelhança entre o vício na jogatina com a dependência química de droga”.

Leniência

Curiosamente, a Advocacia-Geral da União (AGU), que vai comandar a força-tarefa para apurar desvios da Lava Jato, esteve à frente das negociações de acordos de leniência com empresas acusadas de envolvimento no esquema de corrupção. Com a Odebrecht, o acordo totalizou R$ 2,72 bilhões. Liminar do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou as provas obtidas nos acordos de leniência.

Concessão

A Câmara dos Deputados criou uma Subcomissão para discutir as regras para renovação dos contratos de concessão das distribuidoras de energia elétrica. O objetivo é avaliar a qualidade dos serviços prestados aos usuários. “As que forem boas poderão ser renovadas”, posiciona o deputado João Carlos Bacelar (PL-BA), relator da matéria na subcomissão vinculada à Comissão de Minas e Energia.

ESPLANADEIRA

# Relatório da ANPD mostra que notificações por falhas na segurança cresceram 54% com LGPD. # FGV Direito Rio está com inscrições abertas para o Curso de Extensão em Direito para Jornalistas até o dia 14. # Mr. Cheney atinge a marca de mais 35 milhões de cookies vendidos no Brasil. # Governo do Estado de São Paulo abre inscrições da Lei Paulo Gustavo. # Carlos Campani recebe, dia 14, a repórter de finanças Nathália Larghi, em live sobre investimentos. # Ambev abre vagas para trainee e estágio em todo o País.