Horóscopo de domingo: confira o que signos têm a dizer

Os taurinos são muito apegados à família. O respeito aos pais e aos irmãos mais velhos, isto é, a dignificação da hierarquia, é uma de suas principais atitudes.

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Esta virtude, porém, tem seu lado prejudicial, pois muitas vezes a felicidade pessoal de um filho de Touro é prejudicada por não ele coragem de se rebelar contra a família se está lhe proíbe um determinado casamento ou desaprova determinada atividade.

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Quem nasceu hoje

Estará voltado para a parte prática da vida, por isso alcançará postos de destaques. Busca suprir suas necessidades e a da família através do trabalho. Está sempre contribuindo para que as pessoas tenham uma vida melhor. É digno, devotado e bondoso.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 14h41, e os astros indicam a rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos nativos de Peixes. Adie viagens. Saúde em baixa.

Áries – Pensa muito antes de ter filhos, pois acima de tudo preza sua liberdade. Por segura uma mulher segura e inteligente, procura manter um bom equilíbrio na educação dos filhos. C. 446 M. 2714

Pensa muito antes de ter filhos, pois acima de tudo preza sua liberdade. Por segura uma mulher segura e inteligente, procura manter um bom equilíbrio na educação dos filhos. C. 446 M. 2714 Touro – Não poupa esforços para alcançar uma posição que lhe dê a estabilidade para oferecer aos filhos. Por amar demais aos filhos, ela os mima muito e tende a sufocar a personalidade deles. C. 354 M. 7023

Não poupa esforços para alcançar uma posição que lhe dê a estabilidade para oferecer aos filhos. Por amar demais aos filhos, ela os mima muito e tende a sufocar a personalidade deles. C. 354 M. 7023 Gêmeos – É uma mãe dedicada, capaz de passar uma tarde inteira brincando com os filhos somente para vê-los sorrindo. Assim, não suporta a solidão e, quando os filhos estão por perto, ela se sente plenamente realizada. C. 637 M. 8099

É uma mãe dedicada, capaz de passar uma tarde inteira brincando com os filhos somente para vê-los sorrindo. Assim, não suporta a solidão e, quando os filhos estão por perto, ela se sente plenamente realizada. C. 637 M. 8099 Câncer – É preocupada com os filhos. Para ela, são verdadeiros tesouros a quem ela dedica todas as atenções. Se bem que, às vezes, ela exagera nos cuidados, tornando-se uma verdadeira super mãe. C. 904 M. 4236

É preocupada com os filhos. Para ela, são verdadeiros tesouros a quem ela dedica todas as atenções. Se bem que, às vezes, ela exagera nos cuidados, tornando-se uma verdadeira super mãe. C. 904 M. 4236 Leão – O jeito alegre de encarar a vida são qualidades que exaltam sua maneira de ser. Geralmente seus filhos tem muito orgulho dela e a consideram uma pessoa muito especial. C. 118 M. 3570

O jeito alegre de encarar a vida são qualidades que exaltam sua maneira de ser. Geralmente seus filhos tem muito orgulho dela e a consideram uma pessoa muito especial. C. 118 M. 3570 Virgem – Tem como uma das características a compreensão. Se precisar fazer críticas a eles, ou mesmo dar alguns conselhos, o fará com clareza, e também com firmeza. C. 885 M. 0641

Outras previsões