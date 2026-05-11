Horóscopo de hoje: confira a previsão dos signos para esta segunda

Touro tem uma personalidade paciente, firme e digna de confiança. As pessoas sabem o que esperar de um taurino, a menos que alguém cometa o erro de provocá-lo! Cordial e sensual, aprecia as coisas boas. Dessa forma, como é motivado pela necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios; confie cegamente nele para planejar e acompanhar uma nova ideia com firme atenção aos detalhes.

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Quem nasceu hoje

O seu forte é a administração. Assim, os trabalhos no qual possa exercer o comando alcançarão sucesso. A família é peça fundamental para o seu bem estar. Dessa forma, nunca deixa de cumprir seus compromissos. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os piscianos começam a semana no alerta e a indicação é para manter o trabalho dentro da rotina. Então, adie acertos financeiros e viagens a negócios. Não discuta por pequenas coisas. Assim, evite ser temperamental com a pessoa amada e família.

Áries – A influência do Sol na sua segunda casa traz um forte indício de sucesso e equilíbrio financeiro. Assim, positivo para sair da rotina e buscar novos campos de trabalho e negócios. Saúde perfeita. Amor agitado e feliz. C. 071 M. 1044

Touro – Mercúrio e Sol no seu signo, indicam muitas oportunidades para equilibrar seu trabalho. Então, procure se movimentar mais para os ganhos voltarem a crescer. Cuide da sua espiritualidade. Seu amor traz paixão. C. 757 M. 5336

Gêmeos – Período para se programar para o sucesso que logo acontece. Mercúrio passa a transitar no seu signo no dia 18. Por isso vá com calma e se organize. Apoio da pessoa amada. Evite a ansiedade. C. 625 M. 4291

Câncer – O período é para ter calma, Vênus só estará no seu signo dia 20, até lá paciência com seus negócios, trabalho e vida afetiva. Assim, se organize e vá em busca do sucesso. Dia neutro no amor. C. 109 M. 7515

Leão – Dia que seu bom humor ajudará na hora de negociar e resolver suas contas. Dessa forma, pode contar com ajuda no trabalho. Conseguirá acertar os problemas da família. Dê apoio a Câncer e Peixes. Sensibilidade com seu amor. C. 383 M. 6167

Virgem – Você terá um bom dia, organize o trabalho e conte com apoio de sócios ou superiores. Positivo para compras, viagens e início de negócios. Assim, sua sensibilidade esta presente em seu caso de amor. C. 260 M. 8902

Mais previsões

Libra – Nesta fase deve respirar fundo e, esperar apoio que virá da família. Todos esperam sua colaboração. Então, evite ser exigente com seu amor. Solte as boas energias. Será necessário não abusar na alimentação. C. 540 M. 0988

Escorpião – Período positivo para compras domésticas, negócios imobiliários e produtos de decoração. Desse modo, a autoconfiança profissional trará o sucesso que busca. Excelente o setor afetivo. Saúde equilibrada. C. 832 M. 2848

Sagitário – Dia que não deve faltar sucesso para seus negócios, trabalho, oportunidades de viagens, compras e solução de problemas da área doméstica. Então, não fique longe da família. O amor vem com muita paixão. C. 498 M. 9451

Capricórnio – Sua autoconfiança vai proporcionar o sucesso que busca no trabalho. Vencerá todas as dificuldades. Assim, melhora o relacionamento com parentes ligados à área de negócios. Amor super feliz. C. 917 M. 3679

Aquário – A Lua traz chances de resolver alguns problemas ligados à família. Bom astral com as finanças que estão em fase de equilíbrio. Nesse sentido, vontade de sair da rotina, pode viajar. Amor com firmeza. Saúde perfeita. C. 176 M. 4713

Peixes – O seu dia será no alerta, o ideal é ficar na rotina. Assim, adie viagens, compras e encontros de negócios. Tenha cuidados especiais com sua saúde. Então, esqueça as preocupações e não mude o ritmo da vida familiar. C. 704 M. 1520