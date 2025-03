Horóscopo de hoje: domingo (02.03.25)

Peixes é o signo das pessoas sensíveis e sonhadoras. São impressionáveis, não são determinadas e positivas, mas são persistentes, persuasivas e emotivas. Quando a inquietação acontece, se tornam tristes e desesperadas, falta a coragem para enfrentar a realidade da vida. Com frequência entram em

depressão e se casam com facilidade.

Alcançará sucesso profissional e pessoal graças a sua competência. Estará sempre ajudando os mais necessitados. A família será peça importante durante sua vida. É justo, agradável e companheiro leal.

Os arianos passam o domingo de carnaval no alerta, e os astros aconselham rotina. Gastos somente de primeira necessidade. Utilize o bom senso para evitar discussões com a pessoa amada e família. Saúde neutra. Adie mudanças e viagens.

