Horóscopo de hoje: o que a previsão diz para cada signo neste sábado

Touro tem uma natureza essencialmente sensual, mas o ciúme e a possessividade vão tomando conta da intimidade e tudo pode terminar em sérios conflitos. Depois de algum tempo o envolvimento pode levá-lo à infelicidade, às frustrações e também às tensões, mas caso se controle cada minuto na intimidade o taurino, tira proveito dos seus gestos e atos para poder curtir a relação com a pessoa amada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Horóscopo de sexta (24): veja previsão de cada signo

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias avançadas. Gosta de agir diretamente nos problemas. Assim, com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Irá se destacar no mundo profissional. Canaliza muita energia para projetos de ajuda a comunidade. Leal, arrojado e simpático.

Alerta

Nesse sentido, os leoninos ficam até às 22h06 no alerta, e a indicação é de rotina durante este período. Desse modo, deixe as inovações e mudanças para quando estiver fora desta fase negativa. Use o diálogo com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

Áries – O desejo de mudar seu trabalho deve surtir efeitos positivos no setor financeiro.Então, pode programar compras e viagens. Asso, a vontade de agradar seu amor vai falar mais alto. Saia para se divertir. C. 652 M. 2046

Touro – Os astros mandam energia positivas para seu trabalho. Favorável para ganhar dinheiro extra. Logo, ótimo dia para ficar ao lado dos amigos íntimos. Use seu charme para conquistar a pessoa amada. C. 915 M. 4681

Gêmeos – A rotina continua sendo o melhor caminho nesta fase desfavorável. Fique dentro do orçamento. Pegue leve com seu par afetivo, principalmente com críticas e ciúmes. Final de semana neutro. C. 384 M. 6835

Câncer – Explore melhor sua criatividade. Assim, transformações importantes devem marcar o relacionamento familiar. Dessa forma, uma pitada de carinho vai fazer bem ao seu relacionamento. Viagens a passeios favorecidos. C. 204 M. 3549

Leão – Você passa o dia no alerta, e o indicado será manter a rotina durante esta fase negativa no trabalho. Assim, evite demonstrações de ciúmes com seu par afetivo. Clima de desconfiança com a família. C. 539 M. 8923

Virgem – Você encontra um campo produtivo no trabalho. Ideias inovadoras podem ser colocadas em prática. Desse modo, assuntos familiares concentrarão sua atenção. No amor, deixe seu lado sedutor se manifestar. C. 407 M. 1310

Outros signos

Libra – Fase produtiva no campo profissional, seus projetos se concretizam. Harmonia com a família. Faça algo para melhorar seu relacionamento afetivo, um passeio ou viagem seria uma boa pedida. C. 157 M. 0706

Escorpião – Com decisões racionais alcançará o sucesso no seu trabalho. Bom clima em família. Invista no seu relacionamento sem medo de errar. Desse modo, pode sair para se divertir no final de semana. C. 799 M. 5362

Sagitário – Favorável para realizar alterações no seu trabalho. Assim, tire prazer nas pequenas coisas, e fique ao lado do seu amor. Desse modo, aproveite o final de semana e pode ir em frente com mudanças no seu lar. C. 871 M. 7158

Capricórnio – Continue agindo com rapidez e não deixe passar nenhuma oportunidade profissional. Logo, amizades sinceras estarão ao seu lado. Sinal verde para conquistar o coração da pessoa amada. C. 020 M. 9274

Aquário – Aproveite a influência astral positiva no trabalho. Logo, não dispense ajuda de amigos. Use e abuse do poder de comunicação. Então, seja romântico com seu par afetivo. Organismo perfeito. Tudo azul durante o final de semana. C. 365 M. 1490

Peixes – Fase positiva para retomar projeto que estava parado no trabalho. Positivo para acertar pendências financeiras. Assim, aja com carinho e vai conseguir o que quiser do seu amor no final de semana. C. 443 M. 8767