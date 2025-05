Horóscopo de hoje: quarta-feira (07.05.25)

Touro tem uma natureza essencialmente sensual, mas o ciúme e a possessividade vão tomando conta da intimidade e tudo pode terminar em sérios conflitos. Depois de algum tempo o envolvimento pode levá-lo à infelicidade, às frustrações e também às tensões, mas caso se controle cada minuto na intimidade o taurino, tira proveito dos seus gestos e atos para poder curtir a relação com a pessoa amada.

Quem nasceu hoje

Analisa tudo a fundo antes de entrar em um novo projeto. Por ser honesto e franco terá admiração das pessoas à sua volta. Não dispensam a companhia da família e amigos. É estável, generoso e sabe de sua capacidade.

Alerta

Os nativos de Virgem ainda passam o dia no alerta, e o aconselhado é a rotina no trabalho enquanto estiver nesta fase negativa. Procure lugares calmos, nada de agitação. No amor, cuidado com as brigas, você pode magoar seu par afetivo.

Áries – Fase que quanto mais se dedicar ao trabalho, mais resultados financeiros terá. Período para conquistar a estabilidade profissional e até familiar. Conte com Aquário e Leão. Amor confiante. C. 724 M. 8473

Touro – A partir do dia 11 Mercúrio o planeta da comunicação trará novos negócios e chances de boas parcerias profissionais. Mas, no setor amoroso evite discussões ou exigências. Saúde equilibrada. C. 876 M. 6519

Gêmeos – Período que não deve iniciar negócios ou abrir frentes de trabalho. A família esta preocupada com você. Cuide da saúde, procure um médico e faça um exame geral. Não discuta com Sagitário e Leão. C. 557 M. 2803

Câncer – Você passa por uma fase de progresso e deve resolver os negócios, trabalho e mudanças no lar. Não esqueça que deve ser rápido nas questões financeiras. Dia 20, o Sol o desfavorecerá por um mês. C. 930 M. 1926

Leão – Você terá todas as chances para resolver os assuntos do trabalho e negócios. Não perca as oportunidades para ganhar mais. Surpresas positivas em relação à família. Grandes momentos no amor. C. 280 M. 3265

Virgem – O dia é de alerta, desfavorável para compras, novos negócios e acertos no trabalho. Deixe tudo com esta. Assuntos comerciais e amorosos bem complicados. Cuide da ansiedade. C. 609 M. 7120

Libra – Fase que com um pouco mais de ousadia acertará muitos dos problemas da família. Explore sua simpatia nos contatos com pessoas do trabalho. Saia para compras domésticas e não esqueça o dia das mães. C. 375 M. 1058

Escorpião – Leve adiante as negociações financeiras, como compras, vendas e novos projetos. Marte, na sua décima casa traz ousadia e força de vontade para vencer os problemas e se livrar de invejosos. Amor em paz. C. 117 M. 6836

Sagitário – Você sabe que a presença de Vênus e Mercúrio, na sua positiva quinta casa proporciona estabilidade no setor financeiro e afetivo. Aceite a colaboração nos negócios e trabalho. Amor super forte. C. 098 M. 2746

Capricórnio – A sua intuição esta em alta e você conseguirá detectar onde deve mudar ou aceitar colaboração para equilibrar suas contas. Trabalho com progresso. Amor com novidades. Lar com progresso. C. 411 M. 9398

Aquário – O planeta Plutão, no seu signo esta retrogradando e muda o ritmo de trabalho deixando tudo devagar. Cuidado com os problemas familiares, fique na sua e não discuta. Vá a luta. Lembranças do passado afetivo. C. 764 M. 4307

Peixes – Dia que com toda certeza terá apoio nos negócios e trabalho. Conseguirá acertar as finanças e equilibrar suas contas. Tente esquecer as mágoas e seja feliz com seu amor. Alimente-se com equilíbrio. C. 540 M. 3685

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM