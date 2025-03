Horóscopo de hoje: quarta-feira (19.03.25)

Os sensíveis piscianos, em geral, são descritos como românticos e sonhadores. Consequentemente, seu humor é sutil, quando não surrealista. Pessoas muito ligadas ao visual, a mímica é de seu inteiro agrado. Divertem-se com fotografias engraçadas, boas piadas e todo tipo de jogo visual.

Quem nasceu hoje

Nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. A família será companhia constante em sua vida. Integro, racional e fiel companheiro.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às 17h18, e a rotina é indicada durante esta fase. O trabalho pede que tenha cuidado com mudanças de última hora. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Dia que terá dificuldades de se fazer entender. Mercúrio, o planeta da comunicação começa a retrogradar, não espere por apoio profissional ou financeiro. Não se sinta inseguro. Amor inquieto. C. 574 M. 3617

Touro – Nesta fase conseguirá resolver um antigo projeto e até contar com pessoas de Aquário, Câncer e Libra. Com seu organismo, o ideal é uma dieta balanceada, se cuide, pratique esporte. Amor com suavidade. C. 698 M. 4529

Gêmeos – Você terá o apoio que necessita para organizar a vida profissional e financeira. O momento é apropriado para fazer mentalmente as pazes com quem o incomoda. Amor em espera. Tente na loteria. C. 880 M. 5868

Câncer – Período que esta mais confiante em acertar os problemas financeiros da família. Pode realizar compras domésticas. Clima tranquilo no seu trabalho. Bons momentos com seu amor. Tente na loteria. C. 109 M. 2954

Leão – Espere mais uns dias para acertar os negócios da família, podem surgir novos desafios. Mas, com certeza vencerá todas as dificuldades. Seja mais generoso com a pessoa amada. Finanças neutras. C. 941 M. 8032

Virgem – O astral é benéfico para fechar negócios e assinar contratos. Trabalho bem colocado. Evite se desentender com Áries e Libra. Seja menos individualista. Viagens em fase neutra. Amor participativo. C. 251 M. 0205

Libra – A Lua esta no seu signo e será importante cuidar da aparência, uma visita ao médico e dentista trarão maior segurança física. Com a pessoa amada esta bem, você desperta a paixão. Saia para compras. C. 032 M. 7795

Escorpião – Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 17h18, até lá fique na rotina. Evite novos gastos e confrontos com a sua família. A noite já estará tudo bem, inclusive com o seu amor. C. 498 M. 9489

Sagitário – O seu dia será tranquilo você pode respirar aliviado. Conseguirá solucionar um problema da família. Trabalho, negócios e finanças tendem a melhorar. Se prepare a partir das 17h18, entrará no alerta. C. 165 M. 3325

Capricórnio – Fase que resolverá a maior parte dos problemas domésticos. Pode ir as com compras e aceitar convites de amigos. Valorize o apoio que recebe da família e seu amor. As finanças voltam a crescer. C. 523 M. 2314

Aquário – Astral propício para resolver todos os problemas que o afligem no lar, finanças e até com a família. Terá apoio no seu trabalho e verá o crescimento financeiro. Conseguirá tudo que esta planejando. C. 657 M. 1176

Peixes – A fase astral é uma das melhores possíveis no seu trabalho e negócios. Estará de bom humor. Pode contar com a família. Não há problemas. Tente passar sua alegria para a família e seu amor. C. 716 M. 8041

