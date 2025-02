Horóscopo de hoje: sábado (22.02.25)

Os piscianos possuem uma grande criatividade, intuição, gosto pelas artes e senso humanitário. É um impulsivo que sofre muito pelo excesso de susceptibilidade. Aprecia o elogio e quando sua capacidade é reconhecida dá o máximo de si mesmo a fim de justificar essa apreciação. Deve cultivar a objetividade e o senso prático para evitar as indecisões que lhe são típicas diante dos fatos negativos da vida.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os sagitarianos ficam no alerta até às 20h10, e a indicação é para rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário e no restante do final de semana os cuidados serão dos nativos de Capricórnio na vida pessoal e profissional.

Áries – Fase em que não deve se arriscar no trabalho e setor financeiro. Procure a companhia da família. No amor, ouça mais seu par afetivo e fuja de discussões. Saúde em leve baixa. C. 114 M. 0529

Touro – Coloque em ordem os projetos que estão em andamento no trabalho. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se divertir com a pessoa amada. Não descuide da alimentação. C. 031 M. 6157

Gêmeos – Tudo o que fizer no trabalho neste período alcançará sucesso. Dia indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode fazer mudanças no seu lar. Saúde excelente. Viagens favorecidas. C. 243 M. 3675

Câncer – Busque o sucesso em tudo o que for realizar. Defenda seus planos profissionais com entusiasmo. Deixe sua energia surpreender os colegas. Explore o diálogo com a pessoa amada e família. C. 923 M. 2374

Leão – Fase para resolver as pendências no trabalho. Projetos ligados à família recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Final de semana positivo ao lado da família. C. 662 M. 8980

Virgem – Momento positivo para fazer todas as mudanças que pretende no trabalho. Sinal verde para compras de uso pessoal. O entrosamento com a pessoa amada depende de você. C. 548 M. 1952

Libra – Aproveite as oportunidades que aparecerem no trabalho e não tema novas responsabilidades. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois. Chances de jogos. C. 859 M. 7236

Escorpião – Os astros protegem as iniciativas profissionais e pessoais. A sua competência deve abrir novas portas para o sucesso. Tire o final de semana para fazer um programa com seu par afetivo. C. 270 M. 5761

Sagitário – Você fica no alerta até às 20h10, e os cuidados deve ser redobrados. Controle os gastos para não entrar no vermelho. A noite tudo deve voltar ao normal. Aproveite para se acertar com seu par afetivo e família. C. 482 M. 1403

Capricórnio – Aproveite bem o dia e acerte tudo o que precisa de um ajuste. O trabalho esta bem encaminhado. Amor tranquilo, só não esqueça que a partir da 20h10, você entrará no alerta. Não corra riscos no amor. C. 402 M. 0318

Aquário – Fase para acertar a vida profissional e pessoal. Pode aceitar convites para reuniões de amigos. Use sua intuição em jogos e sorteios. Organismo perfeito. Viagens e passeios favorecidos. C. 918 M. 4091

