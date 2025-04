Horóscopo de hoje: segunda-feira (14.04.25)

O ariano é corajoso, positivo, empreendedor, ambicioso e decidido. Ele é impulsivo, pioneiro, corre riscos e se aventura. É generoso e defensor dos fracos. Incansável, suporta situações adversas. Ama a liberdade e gosta de novidades. É a “criança do zodíaco”. Precisa de muita atividade física (esporte ou dança) par

Quem nasceu hoje

Vai utilizar suas energias de modo muito positivo para o progresso pessoal. Os assuntos envolvendo familiares terão prioridade em sua vida. Sua desenvoltura será importante no campo social. Fará bons amigos. Terá vida longa e saudável.

Alerta

Os nativos de Escorpião começam a semana no alerta, e a rotina é indicada enquanto estiver nesta fase negativa. Adie mudanças e inovações no trabalho. Fuja de discussão com seu par afetivo e família. Saúde em baixa. Viagens neutras.

Áries – Dia 17, Mercúrio o planeta da comunicação começa a transitar no seu signo, arrume sua agenda e, espere o sucesso e felicidade. Pode contar com excelentes mudanças no trabalho e finanças. C. 796 M. 2473

Dia 17, Mercúrio o planeta da comunicação começa a transitar no seu signo, arrume sua agenda e, espere o sucesso e felicidade. Pode contar com excelentes mudanças no trabalho e finanças. C. 796 M. 2473 Touro – Uma semana repleta de novidades positivas nos negócios. Espere que daqui uns dias o Sol passa a transitar no seu signo. Comece a se organizar em termos profissionais. Terá alguns tropeços no amor, cuide-se. C. 965 M. 0659

Uma semana repleta de novidades positivas nos negócios. Espere que daqui uns dias o Sol passa a transitar no seu signo. Comece a se organizar em termos profissionais. Terá alguns tropeços no amor, cuide-se. C. 965 M. 0659 Gêmeos – Poderá contar com apoio para incrementar os negócios. Terá ao seu lado nativos de Libra e Peixes. Use seu charme com seu amor. Dia 19, o Sol o desfavorecerá, comece a se organizar. C. 812 M. 9691

Poderá contar com apoio para incrementar os negócios. Terá ao seu lado nativos de Libra e Peixes. Use seu charme com seu amor. Dia 19, o Sol o desfavorecerá, comece a se organizar. C. 812 M. 9691 Câncer – Bom dia para resolver assuntos domésticos e ter calma com a pessoa amada. Não discuta por causa de dinheiro. Use a cabeça para economizar. O trabalho caminha para o sucesso e estabilidade. C. 231 M. 8782

Bom dia para resolver assuntos domésticos e ter calma com a pessoa amada. Não discuta por causa de dinheiro. Use a cabeça para economizar. O trabalho caminha para o sucesso e estabilidade. C. 231 M. 8782 Leão – Nesta fase você estará pronto para usufruir da tranquilidade financeira. Mantenha bons pensamentos e organize o trabalho. Ritmo intenso, pode viajar, comprar, vender e iniciar parcerias. Surpresa no amor. C. 057 M. 3321

Nesta fase você estará pronto para usufruir da tranquilidade financeira. Mantenha bons pensamentos e organize o trabalho. Ritmo intenso, pode viajar, comprar, vender e iniciar parcerias. Surpresa no amor. C. 057 M. 3321 Virgem – Bom relacionamento familiar, você sente que todos estão prontos a colaborar. Pode de iniciar projetos domésticos. Conte com Gêmeos e Peixes. Novas propostas de trabalho. Amor com paixão. C. 688 M. 7806

Bom relacionamento familiar, você sente que todos estão prontos a colaborar. Pode de iniciar projetos domésticos. Conte com Gêmeos e Peixes. Novas propostas de trabalho. Amor com paixão. C. 688 M. 7806 Libra – A Lua está no seu signo, você será recompensado com carinho de todos no trabalho. Mantenha a determinação em acertar suas finanças. Colabore com familiares, que não andam bem. Curta mais o amor. C. 407 M. 2452

A Lua está no seu signo, você será recompensado com carinho de todos no trabalho. Mantenha a determinação em acertar suas finanças. Colabore com familiares, que não andam bem. Curta mais o amor. C. 407 M. 2452 Escorpião – O seu dia será no alerta, a melancolia não leva a nada. Trate de se recompor, e fique na rotina. Adie viagens, compras, visitas ou decisões financeiras. Não espere ajuda. Não discuta com seu amor. C. 226 M. 1087

O seu dia será no alerta, a melancolia não leva a nada. Trate de se recompor, e fique na rotina. Adie viagens, compras, visitas ou decisões financeiras. Não espere ajuda. Não discuta com seu amor. C. 226 M. 1087 Sagitário – Um bom dia para levar adiante novos projetos de negócio e trabalho. A cada dia que passa o sucesso aumenta. Não tome decisões sérias sem refletir. Amor em alto astral. Saúde com energias. Tente na loteria. C. 795 M. 5260

Um bom dia para levar adiante novos projetos de negócio e trabalho. A cada dia que passa o sucesso aumenta. Não tome decisões sérias sem refletir. Amor em alto astral. Saúde com energias. Tente na loteria. C. 795 M. 5260 Capricórnio – Você está mais envolvido nos negócios da família e, sua presença será importante no contexto financeiro. Pode assumir novos compromissos de trabalho, apenas não se acomode. Amor com paixão. C. 506 M. 6135

Você está mais envolvido nos negócios da família e, sua presença será importante no contexto financeiro. Pode assumir novos compromissos de trabalho, apenas não se acomode. Amor com paixão. C. 506 M. 6135 Aquário – Nesta fase terá chances de resolver a maior parte do trabalho e assuntos financeiros que envolvam a família. Curta esse período, vem dinheiro, paz, negócios, viagens e mudanças. C. 376 M. 9541

Nesta fase terá chances de resolver a maior parte do trabalho e assuntos financeiros que envolvam a família. Curta esse período, vem dinheiro, paz, negócios, viagens e mudanças. C. 376 M. 9541 Peixes – Você passa por um bom período e, terá a partir do dia 17 Mercúrio, que sai do seu signo e passa a influenciar sua casa de trabalho e dinheiro. Tudo acontece muito rápido, é só aproveitar. Amor com sonhos e paz. C. 640 M. 4914

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM