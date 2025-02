Horóscopo de hoje: segunda-feira (24.02.25)

Peixes é o signo da super sensibilidade, e aqueles que nascem sob sua influência podem ser de grande importância para a Humanidade, desde que saibam aproveitar suas elevadas irradiações e qualidades. Os que nascem sob esta influência possuem uma natureza altruísta e humanitária e estão sempre prontos a trabalhar em benefício de outro.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de ideias inovadoras. Alcançará sucesso profissional, graças a sua capacidade de análise. É o amigo das horas difíceis. A família será presença marcante durante sua existência. Criativo, amoroso e inteligente.

Alerta

Os nativos de Capricórnio começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina durante esta fase negativa. Procure ambientes sossegados, fuja de mudanças no trabalho. Evite discussões com seu par afetivo e família. Saúde neutra.

Áries – Fase que deve usar seu raciocínio para evitar atitudes impensadas. O Sol no seu inferno astral abre espaço para os invejosos e inimigos no seu trabalho e negócios. Não se irrite com a família. Evite viagens. C. 874 M. 6012

Touro – Poderá contar com apoio no trabalho, negócios e esperar para ter um aumento nas finanças. Fase de sucesso. Seu temperamento está mais romântico. Procure descansar e relaxar. C. 793 M. 4535

Gêmeos – Período que agindo com moderação conseguirá usufruir das boas indicações astrais. Momento para acertar os negócios e vida profissional. O Sol na sua 10ª casa indica amor, dinheiro e saúde. Aproveite. C. 907 M. 2778

Câncer – Neste período pode dar mais espaço para sua vida profissional. Saia da rotina e, aproveite com novos compromissos de negócios. Apoio da família. Conseguirá resolver assunto financeiro. Amor irresistível. C. 082 M. 8965

Leão – O clima no trabalho traz preocupações em relação as mudanças, vá com calma e analise bem o que pretende. O clima no lar é de harmonia, mas precisará ser mais participativo. Apoio de Escorpião e Sagitário. C. 428 M. 7881

Virgem – Dia para resolver os problemas domésticos. Receberá muito apoio da pessoa amada. Positivo para compras para o lar e até gastos com melhoria na decoração. Surpresa da pessoa amada. Saúde perfeita. C. 857 M. 0390

Libra – Pode programar já o próximo fim de semana com viagens, passeios e encontro de parentes. Favorável para transformações financeiras, que devem beneficiar todos os setores. Amor com encanto. C. 456 M. 1908

Escorpião – O astral está maravilhoso, pode realizar novos negócios, compras e mudanças em sua vida profissional. Amor estável. Compensações na área financeira. Tente em jogos e loteria. Boa saúde. C. 663 M. 5276

Sagitário – Fase para resolver os problemas da família, conseguirá organizar tudo com muito equilíbrio, incluindo compras domésticas. Novas emoções em seu caso de amor, com chances de convivência. Saúde ótima. C. 915 M. 7750

Capricórnio – O dia é de alerta e você deve medir bem suas palavras para não criar atritos com pessoas do seu trabalho. Obstáculos em sua relação com a família. Adie viagens, compras e visitas. Amor neutro. C. 334 M. 8193

Aquário – O astral é bem positivo para realizar as mudanças em seu lar e no trabalho. As transformações nas finanças dão o aval para bons negócios. Proteção da família. Amor com grande definição. C. 226 M. 0442

Peixes – A sua força diante dos problemas do dia a dia será notável. Dinamismo nos negócios. Chances de compras de uso pessoal. Sua sensibilidade abre espaço para o amor. Tente na loteria. C. 145 M. 3627

