Horóscopo de hoje: sexta-feira (14.02.25)

Sendo o aquariano uma pessoa criativa precisa de uma vida movimentada e que apresente oportunidade de conhecer pessoas; o mesmo continua valendo quando está de férias. Aconselha-se que quando sair de férias viaje sempre acompanhado e não vá para lugares extremamente solitários. Procure se assegurar de ter um mínimo de conforto em suas férias visto que gosta de ter uma certa mordomia.

Quem nasceu hoje

É muito inteligente, e saberá aproveitar essa qualidade para conseguir os objetivos profissionais. Tem uma forte personalidade, o que fará se destacar. É charmoso e carinhoso com as pessoas que o rodeiam. Competente, carismático e aplicado.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e os astros aconselham cuidados com mudanças no trabalho. Não gaste fora do orçamento. Controle as exigências ´para não magoar seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

Áries – Você tem alguns dias para planejar seu inferno astral. Dia 18, o sol o desfavorecerá. Suas expectativas até que estão bem situadas. Organize o setor financeiro e profissional. Amor em dose dupla. C. 186 M. 2131

Touro – A fase é benéfica para conseguir apoio nos negócios. Contatos com pessoas influentes estão facilitados e há chances de ótimos ganhos. Sensualidade em alta com seu amor. Cuide da aparência. C. 045 M. 1011

Gêmeos – O dia reserva colaboração no trabalho, negócios e no lar. Excelente para viagens, compras e para novos contatos profissionais. Clima muito animado no seu lar. Inspiração em seu caso de amor. C. 251 M. 3383

Câncer – A sua maior motivação do dia-a-dia será conseguir o sucesso financeiro e profissional. Sua competência e seu carisma serão valorizados por chefes, colegas e superiores. Amor suave e feliz. C. 917 M. 7202

Leão – Ótimo fim de semana, a Lua está no seu signo e, com isso vem equilíbrio financeiro e familiar. O bom relacionamento afetivo indica inspiração, carinhos e compromisso de assumir convivência. C. 709 M. 0458

Virgem – O seu dia será no alerta, não espere ou peça apoio na área profissional e familiar. Sinal vermelho em seu caso de amor. Não discuta com Libra, Peixes e Touro. Desfavorável para viagens e compras. C. 520 M. 9574

Libra – O astral está tranquilo, você sente que há novas chances de ganho nos negócios e bons acertos profissionais. Clima animado com a família e amigos. Invista no seu visual. Grande paixão com seu amor. C. 405 M. 6642

Escorpião – Excelente período para resolver os problemas domésticos, além de apoio da família. Pode sair para compras domésticas. Use a criatividade para melhorar a situação financeira. Amor com charme. C. 392 M. 5727

Sagitário – Aproveite as oportunidades no seu trabalho e negócios. Sinal verde para firmar acordo financeiro. Talento, criatividade e responsabilidade não devem faltar. Com a pessoa amada amor com total paixão. C. 675 M. 1289

Capricórnio – Você sente que pode resolver os problemas domésticos e financeiros da família. Clima harmonioso nos seus negócios e vida profissional vão trazer equilíbrio nas contas. Sensualidade no amor. C. 160 M. 4398

Aquário – Os astros anunciam um período de prosperidade e brilho tanto no lar com em sua vida profissional. Invista em seus ideais e se organize para viagens, compras e mudança no trabalho. Acordo afetivo. C. 239 M. 8410

Peixes – Ótimas energias na vida profissional. Espere mais uns dias para ter o sucesso que busca. Amanhã Mercúrio passa a transitar no seu signo, comunicação fácil. Tudo em ordem com seu físico e mente. C. 853 M. 3864

