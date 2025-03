Horóscopo de hoje: terça-feira (04.03.25)

Peixes é o signo das pessoas sensíveis e sonhadoras. São impressionáveis, não são determinadas e positivas, mas são persistentes, persuasivas e emotivas. Quando a inquietação acontece, se tornam tristes e desesperadas, falta a coragem para enfrentar a realidade da vida. Com frequência entram em

depressão e se casam com facilidade.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte tendência para os negócios, apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ter muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta e a rotina deve estar presente hoje. Procure descansar e repor as energias. Cuidado com as mudanças de humor, principalmente com seu par afetivo. Viagens neutras. Saúde em baixa.

Áries – Fase para estar com seu amor. Pode curtir este último dia de Carnaval com bom humor, Vênus o protege. Evite discussões com a família. Tendências positivas: empreendedor, generoso, pioneiro. C. 670 M. 3598

Touro – Você ainda passa o dia no alerta, amanhã estará livre. Não discuta com seu amor. Deixe os problemas de lado e não saia da rotina. Tendências positivas: amável, paciente, persistente. C. 189 M. 8014

Gêmeos – Aproveite bem o dia e saia da rotina. Aceite convites para o Carnaval. Amigos, família e seu amor, tudo certinho. Amanhã você acorda no alerta. Tendências positivas: comunicativo, trabalha sob pressão. C. 449 M. 7476

Câncer – Um bom dia para usufruir com passeios, viagens e encontro de parentes. Bons fluídos na vida afetiva. Dê apoio ao seu amor. Tendências positivas: protetor, boa memória, patriótico. C. 827 M. 6047

Leão – Período que deve ser mais prestativo com a família, evite exigências e usufrua com toda a intensidade o carinho de todos. Finanças precisam de atenção. Tendências positivas: generoso, criativo, otimista. C. 216 M. 3263

Virgem – Você estará exigente com a família, evite discussões e disputas. Passe o dia com bons pensamentos. Não entre em isolamento. Cuide do seu amor. Tendências positivas: analítico, organizado, observador. C. 154 M. 2381

Libra – Dia de Carnaval, aproveite para curtir a família e seu amor. A felicidade na vida afetiva abre o seu coração para dar apoio a todos, incluindo os parentes. Tendências positivas: equilibrado, diplomata, ambicioso. C. 782 M. 1169

Escorpião – Dia que deve aproveitar com passeios, encontros e participar do Carnaval. Você tem proteção do seu amor e da família. Cuide mais da alimentação. Tendências positivas: inteligente, confiável. C. 361 M. 4829

Sagitário – O dia reserva muitas alegrias com a família, pode sair da rotina para se divertir e viajar. Saúde equilibrada. Amor em alto astral. Tendências positivas: otimista, independente, versátil. C. 609 M. 5529

Capricórnio – Ótimo dia para viver as emoções junto com a família. Sinta-se livre e menos reprimido. Aceite convites para o Carnaval. Carinhos do seu amor. Tendências positivas: prudente, disciplinado, ambicioso. C. 433 M. 9602

Aquário – Você estará mais livre para compreender a família que transmite carinhos. Pode sair da rotina. Vênus dá chances ao seu coração. Tendências positivas: revolucionário, fiel, humanitário. C. 996 M. 8731

Peixes – O Sol protege suas emoções e o faz feliz. Libere suas boas energias e passe bem o dia com seu amor. Finanças equilibradas. Tendências positivas: sensível, romântico, princípios morais. C. 017 M. 6954

