Horóscopo de quarta revela tendências para amor e trabalho hoje

Touro é um signo da Terra, de natureza fixa, por isso ninguém consegue ser mais parado do que o nativo deste signo. Pode ser que seja exagero, mas a verdade é que o taurino precisa de alguma forma de segurança material para sentir que tem o controle absoluto da situação, mesmo que para isso seja obrigado a se controlar mais em seus gastos. As profissões que mais tem a ver com ele são: fazendeiros e ainda artistas.

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Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Desse modo, apresenta forte; poder de concentração. Logo, conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Assim, adie as mudanças e acertos no campo de trabalho. Cuidado com os gastos. No amor, evite cenas de ciúmes. Saúde em leve baixa.

Áries – Você terá força para organizar no trabalho e pensar em abrir novos negócios. Desse modo, faça planos e vá em frente com seus objetivos domésticos, além de compras e viagens. Momentos de alegria com seu amor. C. 281 M. 1457

Touro – Nesta fase alcança a segurança e o desembaraço necessário para a vida profissional. Leve adiante até antigos projetos. Desse modo, colabore com pessoas do setor de trabalho. Amor firme. C. 075 M. 5694

Gêmeos – Período que deve tomar cuidado para não perder o que conquistou nos negócios, finanças e amigos. Então, tenha mais confiança em você. Logo, alguns problemas com seu amor. Saúde precisando de ajustes. C. 547 M. 4902

Câncer – Você esta passando pelo alerta e deve evitar qualquer tipo de mudança na área profissional. O ideal é ter bom humor e colaborar com as despesas domésticas. Assim, relaxe e descanse mais. C. 794 M. 0581

Leão – Um bom dia para a vida profissional, você recebe apoio para melhorar seus ganhos. Muita coisa boa no ar, evite contar sobre seus futuros projetos. Então, prepare-se para a vitória profissional. Amor puro e absoluto. C. 416 M. 2729

Virgem – O período é excelente para mudar e melhorar sua casa. Receberá apoio para compras, negócios com a família e resolver antigos problemas. Desse modo, não perca tempo, organize seu trabalho. Amor confiante. C. 659 M. 3270

Mais previsões

Libra – Fase que conseguirá colaboração no trabalho e solução de assuntos financeiros. Disposição e bom humor é o que os astros prometem. Assim, passe para seu amor boas energias. Positivo para viagens e compras. C. 138 M. 8365

Escorpião – Dia que deve ter disposição para resolver os problemas da família. O trabalho e negócios fluem muito bem. Pode sair para compras pessoais. Assim, organize a vida afetiva. Colabore com Câncer e Gêmeos. C. 568 M. 9180

Sagitário – Você esta sempre à procura de novos interesses, amante das viagens e novidades na área profissional. Logo, hoje pode sair da rotina, com novos negócios, compras e acertos na família. Vênus traz amor. C. 953 M. 4842

Capricórnio – Fase que esta mais ambicioso e, com isso conseguirá ir em frente com projetos de negócios. Assim, não vacile, apresente ideias e demonstre sua capacidade. Dessa forma, conte com o seu amor, a paixão esta em alta. C. 327 M. 6702

Aquário – Período que conseguirá estabelecer mais harmonia com a família. No trabalho e cursos, você sente apoio de todos. Vá em frente, o sucesso esta presente. Desse modo, amor em maré alta. Compras para o lar. C. 205 M. 8616

Peixes – Dia que terá facilidade para negociar e sair para compras. Mas, apenas evite se expor a pessoas invejosas. Amor suave e cheio de carinhos. Logo, poderá receber convites para parceria. Dê apoio à família. C. 710 M. 3038