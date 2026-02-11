Horóscopo de quarta: Vênus e Mercúrio trazem sorte e novos ganhos

O movimento dos astros nesta quarta-feira (11), desenha um cenário de renovação e oportunidades financeiras para diversos signos. Isso porque, a influência de Vênus e Mercúrio altera o ritmo dos negócios e promete novidades no campo afetivo.

Enquanto algumas constelações desfrutam de sorte plena, outras precisam de cautela redobrada para manter o equilíbrio. Nesse sentido, confira as orientações detalhadas para o seu signo.

Previsões por signos

Áries – O momento exige organização rigorosa das finanças e do ambiente de trabalho. Então, como Vênus e Mercúrio transitam pela sua desfavorável 12ª casa astral, você deve evitar novos gastos e focar na concentração. Assim, mantenha o equilíbrio nas relações familiares para atravessar o período sem sobressaltos. C. 467 M. 5476

Touro – A fase atual potencializa sua criatividade e abre caminhos para iniciar novos projetos com grandes chances de sucesso. O ambiente familiar oferece a colaboração necessária para suas ambições. Além disso, a pessoa amada demonstra mais carinho e participação ativa na sua rotina. C. 825 M. 1273

Gêmeos – O dia favorece a resolução definitiva de problemas domésticos. Então, você encontrará apoio para expandir seus negócios e verá um crescimento sólido na carreira, especialmente se atuar no comércio. Além disso, o período também beneficia viagens, compras e decisões importantes no amor. C. 715 M. 0264

Câncer – A Lua impulsiona mudanças positivas no ambiente familiar e estimula investimentos no lar. Desse modo, busque parcerias com pessoas de Escorpião e Aquário para fortalecer seus planos. Porém, no campo afetivo, o clima é de excitação, sendo um momento propício para firmar compromissos ou tentar a sorte em jogos. C. 342 M. 8604

Leão – Seus esforços hoje se voltam para a solução de dilemas familiares. No entanto, você precisará se policiar para evitar atritos desnecessários no setor profissional. Controle a ansiedade e busque a paz junto ao seu par romântico, evitando realizar viagens longas nesta data. C. 179 M. 3587

Virgem – A jornada de hoje traz muitas responsabilidades e uma carga elevada de trabalho. Contudo, o período favorece acertos de negócios e o apoio incondicional da família. Com a mente mais tranquila, você conseguirá transmitir compreensão ao parceiro, elevando também sua espiritualidade. C. 080 M. 9155

Outros signos

Libra – Os contatos profissionais e financeiros trazem profunda satisfação neste dia. Nesse sentido, você conseguirá solucionar a maioria dos problemas que vinham causando perturbação. Embora a área afetiva passe por mudanças, a compreensão mútua prevalece. Aproveite a maré de sorte para tentar a loteria. C. 286 M. 6329

Escorpião – A Lua transita pelo seu signo, conferindo vitalidade física e mental para organizar a vida familiar. Dessa forma, o trabalho retoma o ritmo de crescimento e você deve explorar sua simpatia natural para abrir portas. No amor, o sentimento é de alívio e renovação. C. 593 M. 2811

Sagitário – Você atravessa o seu dia de alerta e deve priorizar a rotina acima de tudo. Desse modo, evite viagens, compras de alto valor ou decisões impulsivas no âmbito doméstico. O momento exige paciência para vencer preconceitos e equilíbrio para não desgastar a vida afetiva. C. 852 M. 4991

Capricórnio – A fase oferece oportunidades reais de mudar o rumo das dinâmicas familiares. Sua energia física e mental elevada favorece o bom convívio com todos ao redor. Então, conte com o suporte de amigos e parentes para manter a saúde e o amor em um ritmo suave e harmonioso. C. 608 M. 7640

Aquário – A presença de Mercúrio e Vênus na sua segunda casa astral indica uma excelente fase para aumentar seus ganhos. Assim, inicie projetos, realize viagens e aproveite o total suporte da família. Porém, no amor, a paixão chega com força total, prometendo momentos intensos e inesquecíveis. C. 401 M. 8032

Peixes – Organize seus próximos passos com foco no sucesso financeiro e profissional. Em poucos dias, a sorte sorrirá plenamente para você. Isso porque, como Mercúrio e Vênus ocupam o seu signo agora, espere por novidades empolgantes tanto nos negócios quanto na vida amorosa. C. 234 M. 5798