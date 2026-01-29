Horóscopo de quinta (29): confira previsões para os signos

O aquariano valoriza a liberdade acima de tudo. Assim, embora reconheça regras, prefere seguir os próprios princípios e construir seu caminho com autonomia. Além disso, surpreende com atitudes originais e não teme romper padrões. Nesse sentido, enquanto busca afirmação pessoal, costuma ser visto como excêntrico e provoca reações nos mais conservadores.

Quem nasceu hoje

Quem faz aniversário hoje tende a alcançar seus objetivos com persistência e inteligência. Isso porque, a personalidade é marcante e determinada. Dessa forma, viagens e estudos terão papel decisivo ao longo da vida. Assim, a energia é intensa, aliada a um coração generoso.

Alerta

Os geminianos seguem em fase de alerta até às 19h33. Assim, nesse período, a rotina ajuda a evitar desgastes. Contudo, após esse horário, o alerta passa para os cancerianos pelos próximos dois dias e meio. A saúde permanece neutra.

Signos

Áries – O momento favorece a organização financeira e a busca por novas fontes de renda. Além disso, surgem chances de expandir negócios. No amor, o clima é de carinho e ajustes positivos. A saúde segue equilibrada. C. 145 | M. 0871

Touro – A Lua no signo impulsiona acordos domésticos e fortalece laços familiares. O trabalho passa por mudanças, contudo pequenos obstáculos não devem gerar preocupação. A saúde permanece protegida. C. 840 | M. 1256

Gêmeos – O período de alerta pede cautela com compras, viagens e decisões profissionais. A partir das 19h33, a Lua passa a favorecer suas ações. Porém, em família, adote flexibilidade e controle a ansiedade. C. 023 | M. 2280

Câncer – O dia transcorre de forma tranquila, permitindo resolver pendências do lar e cuidar de assuntos pessoais. Entretanto, a partir das 19h33, o alerta exige mais serenidade e equilíbrio emocional. C. 657 | M. 9314

Leão – A energia elevada ajuda a organizar o trabalho e tomar decisões importantes. Além disso, o setor afetivo ganha proteção e entusiasmo, favorecendo romances intensos e envolventes. C. 409 | M. 3098

Virgem – A influência do Sol estimula a cooperação no trabalho e nos negócios. Assim, o apoio familiar se faz presente. No amor, invista na sedução e no diálogo. Cuide da saúde e evite a ansiedade. C. 268 | M. 5137

Outros signos

Libra – A fase pede menos cobrança dentro de casa para evitar desgastes desnecessários. Questões financeiras exigem atenção, porém seguem sob controle. O trabalho flui bem e o amor traz leveza. C. 953 | M. 7539

Escorpião – O momento favorece a união familiar e a resolução de pendências. Evite atitudes radicais e exigências excessivas. Contudo, as finanças estão estáveis e o amor se mostra especial. C. 578 | M. 2944

Sagitário – A influência solar amplia as oportunidades nos negócios, fortalece amizades e estimula convites para encontros e viagens. Assim, o trabalho ganha dinamismo e o equilíbrio financeiro se mantém. C. 391 | M. 0626

Capricórnio – A vitalidade segue em alta, refletindo boa saúde e disposição. O trabalho avança com motivação e estabilidade financeira. No entanto, dedique mais atenção à vida afetiva. C. 036 | M. 6795

Aquário – O período favorece a produtividade e as parcerias profissionais. Amigos e aliados oferecem apoio importante. No amor, porém, o envolvimento cresce e há chance de boa entrada financeira. C. 179 | M. 4408

Peixes – O dia pede mais escuta e menos exigência no trabalho. Evite confrontos e não alimente fofocas. Assim, adie compras, viagens e decisões afetivas para preservar o equilíbrio emocional. C. 716 | M. 8862