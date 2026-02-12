Horóscopo de quinta: confira os signos que recebem as melhores vibrações

O cenário astrológico desta quinta-feira (12) apresenta dinâmicas intensas que exigem atenção ao relógio. Nesse sentido, a grande mudança ocorre no fim da tarde, quando a Lua ingressa em Sagitário às 16h46.

Assim, esse movimento altera o estado de alerta de dois signos importantes e redefine as prioridades emocionais do zodíaco. Enquanto Peixes e Aquário desfrutam de ondas renovadoras, outros nativos devem moderar a impetuosidade e focar na organização doméstica.

Confira abaixo o detalhamento para cada signo:

Áries

Embora Marte colabore diretamente com suas atividades profissionais, você deve manter a guarda alta. Isso porque, Mercúrio e Vênus impõem obstáculos severos nos campos afetivo e financeiro hoje. Portanto, evite depositar confiança cega na sorte ou em indivíduos de caráter duvidoso para não comprometer seu patrimônio. C. 792 M. 8056

Touro

Alimente seu otimismo e utilize sua força de vontade como ferramentas para superar gargalos financeiros. Nesse sentido, busque suporte em nativos de Escorpião, Sagitário e Aquário para viabilizar seus planos. No entanto, espere divergências com Capricórnio, apesar das notícias agradáveis que surgirão no amor. C. 959 M. 3017

Gêmeos

A fase atual irradia satisfação tanto nos negócios quanto no ambiente corporativo. Então, estabeleça parcerias com Áries e Virgem para potencializar seus lucros. Além disso, os astros favorecem viagens e compras pessoais. O clima romântico está em franca ascensão, acompanhado por uma vitalidade invejável. C. 696 M. 7862

Câncer

Você encontrará soluções definitivas para pendências no trabalho durante esta jornada. Nesse sentido, o sucesso se aproximará por meio de novas alianças estratégicas, garantindo retornos financeiros positivos. Todavia, dedique atenção especial à sua saúde física e aproveite o brilho intenso em sua vida afetiva. C. 036 M. 4309

Leão

Aborde seus empreendimentos com audácia e uma dose extra de positividade. Isso porque, o período estimula a busca pelo sucesso, especialmente se você contar com o apoio dos familiares. No entanto, evite gerar conflitos com Sagitário e Capricórnio. No amor, prepare-se para momentos de pura exaltação emocional. C. 183 M. 0601

Virgem

A paciência será sua maior aliada para resolver dilemas no núcleo familiar. Desse modo, os astros aconselham que você evite interferências diretas em questões financeiras ou assuntos particulares de parentes. Mas, no relacionamento, mantenha a calma; o cenário com a pessoa amada permanece estável e harmonioso. C. 838 M. 1954

Libra

O dia favorece a interação com colegas e o desenvolvimento de projetos voltados ao lar. Então, procure libertar-se de mágoas passadas e evite fazer cobranças excessivas ao parceiro. Aproveite a boa saúde para renovar o guarda-roupa ou realizar compras que elevam seu bem-estar. C. 274 M. 9240

Escorpião

A influência do Sol em Aquário acelera a resolução de tópicos domésticos urgentes. Desse modo, o momento beneficia acertos financeiros com a família e a aquisição de bens necessários. Contudo, no setor sentimental, a estabilidade impera, garantindo que você desfrute de horas agradáveis e tranquilas com seu amor. C. 364 M. 6139

Sagitário

Você inicia o dia sob o peso do alerta, situação que perdura até a entrada da Lua em seu signo, às 16h46. então, consequentemente, priorize o equilíbrio e a serenidade ao lidar com familiares. Meça as palavras para não ferir ninguém e aguarde a noite, quando o clima finalmente ficará favorável. C. 147 M. 5473

Capricórnio

A manhã flui com tranquilidade, mas o cenário muda conforme a tarde avança. Você sentirá um aumento na tensão e no cansaço físico, pois seu período de alerta começa às 16h46. Assim, os astros recomendam que você se atenha à rotina e evite esforços desnecessários. Então, cuide da sua imunidade. C. 419 M. 2625

Aquário

Suas energias profissionais estão no auge hoje. Aproveite essa vibração positiva para solucionar trâmites burocráticos e investir em melhorias para sua residência. Além disso, o dia promove uma renovação nos laços familiares e mantém sua vida amorosa em um ritmo vibrante e ativo. C. 228 M. 1786

Peixes

Você perceberá uma renovação constante de suas forças a cada hora. Assim, a presença de Mercúrio e Vênus em seu signo antecipa boas notícias em negociações e no romance. Prepare-se, pois a tranquilidade plena se consolidará a partir do dia 18, quando o Sol iluminará oficialmente o seu signo. C. 928 M. 8591