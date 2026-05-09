Horóscopo de sábado (8): previsão para todos os signos

O taurino valoriza as coisas boas e bonitas da vida, ama o conforto e o prazer. Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçado. Desse modo, sua ação é lenta, concentrada e tranquila, buscando resultados práticos.

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Nesse sentido, assume a responsabilidade com firmeza e seriedade. A extrema necessidade de segurança faz com que o taurino tenha grande medo da perda, com isso se torna avesso às mudanças e também às inovações.

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Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. Desse modo, é muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

Alerta

Os aquarianos passam o sábado no alerta, e o mais indicado nesta fase é ter cuidados especiais no trabalho e vida pessoal. Então, mantenha seus negócios equilibrados. Assim, contenha seu ímpeto e não discuta com seu par afetivo e família.

Áries – Bem posicionado, você pode ir em frente com mudanças no setor de trabalho. Dessa forma, dia positivo para sair da rotina e se divertir. Astral carinhoso com seu par afetivo. C. 309 M. 1944

Touro – O Sol no seu signo abre espaço para colocar em prática mudanças em sua vida profissional. Logo, expresse o que sente ao seu par afetivo. Positivo para viagens, passeios e encontros de amigos. C. 435 M. 2852

Gêmeos – Os assuntos profissionais, bem como questões financeiras exigirão atenção. Não deixe que boatos atrapalhem seu relacionamento afetivo. Procure a companhia da família no final de semana. C. 617 M. 9775

Câncer – Aproveite o dia e promova um ambiente de harmonia no setor profissional. Desse modo, pode aceitar convites para festas e encontros de amigos. Astral carinhoso com seu par afetivo. C. 546 M. 0223

Leão – Viagens e contatos prometem sucesso profissional. Logo, positivo para compras e mudanças domésticas. Aproveite o final de semana para fazer um programa com seu par afetivo. C. 791 M. 8106

Virgem – Tudo caminha como o planejado em seus projetos de trabalho. Pode programar compras de uso pessoal ou doméstico. A paixão vai temperar sua vida afetiva no final de semana. C. 258 M. 7589

Mais signos

Libra – Aproveite a fase para acertar seu trabalho. Dessa forma, procure estar em sintonia com a pessoa amada e família. Dia ideal para encontrar amigos. Saúde boa. Viagens e passeios favorecidos. C. 089 M. 5417

Escorpião – Tudo se encaminha com uma certa tranquilidade no seu trabalho. Assim, o final de semana promete alegrias com seus familiares. Os astros dão novo tempero à sua vida afetiva. C. 823 M. 3340

Sagitário – Suas ideias recebem apoio dos colegas de trabalho. O dia promete ser positivo para encontros com a família e amigos. Nesse sentido, vida a dois cheia de cumplicidade. Organismo excelente. C. 965 M. 4633

Capricórnio – Coloque sua energia em tudo o que for realizar e alcançará resultados satisfatórios no trabalho. Então, pode contar com apoio da família e amigos. Carinhos e bons momentos com seu amor no final de semana. C. 154 M. 6895

Aquário – Você passa o dia no alerta, e a rotina será o melhor caminho a ser seguido nesta fase negativa. Então, não force a barra com a pessoa amada. Viagens desfavorecidas no final de semana. C. 395 M.5721

Peixes – Um dia de boas perspectivas nos negócios. Pessoas influentes apoiam suas ideias. Convide a família e amigos para estarem ao seu lado. Contudo, no amor, procure o diálogo com seu par afetivo. C. 672 M. 9062