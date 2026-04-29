Horóscopo desta quarta (29): confira previsão de cada signo

O signo de touro proporciona extraordinário senso prático. Eles não são idealistas: nunca arriscam dinheiro em negócios de grande alcance, mas de lucro duvidoso; raramente se envolvem em especulações literárias, artísticas ou científicas. Não são capazes de grandes gestos de desprendimentos ou desinteresse e costumam subordinar tudo a cifras e rendimento.

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Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias próprias e com uma personalidade marcante. Desse modo, está sempre engajado em trabalhos ligados a comunidade. Gosta do comando, pois não teme as responsabilidades desse ato. Aplicado, generoso e estável.

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Alerta

Os nativos de Libra passam o dia desfavorecidos pela Lua, é o seu alerta. Desse modo, os astros indicam muita análise no campo de trabalho. Então, adie todo topo de negociação. Não gaste fora do orçamento. No amor, procure ser menos indeciso.

Áries – Marte e Mercúrio no seu signo espalham sucesso. Assim, novos caminhos se abrem no setor financeiro. Dê mais atenção a propostas de negócios. Amor suave. Cuide da saúde, inclua os dentes. C. 918 M. 8034

Touro – A cada dia que passa você sente que há renovação no trabalho, e mais uns dias conquistará o equilíbrio financeiro. Então, programe novos negócios. Você descobrira o sucesso. Amor com muito brilho. Tente na loteria. C. 554 M. 6976

Gêmeos – Fase que sua força de vontade deve prevalecer no trabalho e negócios. Vênus, traz chances de acertos na vida afetiva e familiar. Desse modo, dinheiro extra pode chegar. Colabore com Virgem e Libra. C. 405 M. 0294

Câncer – Período que deve colaborar com a pessoa amada e a família sem criar atritos ou exigências. Vênus, indica a necessidade de ser mais prestativo e cuidar com novos gastos e. Não descuide da saúde. C. 287 M. 4615

Leão – Você recebe apoio nos seus negócios e trabalho. Desse modo, conseguirá resolver os impasses que impedem de ter sucesso. Boa entrada de dinheiro. Assim, surpresas na vida afetiva. Dê apoio a parentes de Gêmeos e Aquário. C. 160 M. 7152

Virgem – A Lua esta no seu signo e a tranquilidade deve acontecer na vida familiar. O trabalho vem com todo sucesso, é só ir em frente. Porém, a saúde esta do seu lado. Pode viajar. Analise propostas de negócios. C. 626 M. 1387

Mais previsões

Libra – Dia de alerta, precisará de paciência com a família. Deixe o nervosismo de lado, evite exigências no setor financeiro. Contudo, desfavorável para viagens, compras à prazo e mudanças no trabalho. Cuide da saúde. C. 315 M. 5248

Escorpião – Você passa por um bom período e, tem chances de renovar os negócios e alcançar o sucesso. Assim, boas ideias para acertar a vida profissional e conquistar o equilíbrio. Amor com surpresas. Saúde em ordem. C. 091 M. 9509

Sagitário – Dia que seu brilho será especial e com isso terá mais apoio no trabalho, nas contas, com sócios, superiores e com a família. Dessa forma, saia para compras de uso pessoal. Não descuide do seu corpo. C. 743 M. 2352

Capricórnio – A fase é positiva para renovar o trabalho e negócios. Excelente para viagens, compras e visitas. Assim, com facilidade resolverá todas as dificuldades com familiares. Amor com dedicação. Tente na loteria. C. 837 M. 3642

Aquário – Você acorda com vontade de resolver os problemas domésticos. Portanto, a paciência deve prevalecer, evite gastos fora do orçamento. Assim, o trabalho e negócios estão bem colocados. Vênus, equilibra a vida familiar. C. 678 M. 9480

Peixes – O seu dia será de muito movimento na vida familiar, e com chances de resolver os problemas profissionais. Assim, saiba agradecer as pessoas que trabalham ao seu lado. Amor com paixão. Porém, boas notícias sobre as finanças. C. 106 M. 8721