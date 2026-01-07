Horóscopo desta quarta (7): quais as previsões para amor, trabalho e saúde

No horóscopo desta quarta (7) Os capricornianos avançam impulsionados pelo próprio esforço. Isso porque, demonstram forte instinto para conquistar, economizar e administrar recursos. Dessa forma, conseguem multiplicar o que constroem ao longo do tempo.

Embora a base das conquistas venha do trabalho pessoal, o apoio de amigos, parceiros e pessoas influentes pode acelerar resultados e abrir caminhos importantes.

Quem nasceu hoje

Mostra preocupação genuína com quem mais precisa. Nesse sentido, reconhece suas capacidades e não desiste diante dos primeiros desafios. Além disso, atividades em equipe e funções ligadas ao público trazem realização pessoal. Contudo, age com organização, talento e atenção aos detalhes.

Alerta

Os virginianos atravessam o dia em estado de alerta. Isso porque, o momento pede cautela nas decisões profissionais, sobretudo em mudanças no trabalho.

Contudo, as finanças permanecem estáveis. Assim, evite conflitos, especialmente no relacionamento afetivo. Além disso, a saúde exige atenção e viagens não são recomendadas.

Previsões

Áries

O dia favorece a organização dos negócios e da rotina profissional. Porém, a energia se renova e a saúde apresenta melhora. Em breve, surgem novidades financeiras e projetos ganham forma. Preserve a harmonia familiar. C. 985 | M. 2010

Touro

O período estimula convites para parcerias com sócios ou familiares. Então, o trabalho coletivo garante maior estabilidade financeira. Dessa forma, boas oportunidades ajudam a organizar a vida doméstica. No amor, o clima é de afeto e proximidade. C. 164 | M. 6479

Gêmeos

Os caminhos profissionais se ampliam. Este é o momento de assumir responsabilidades e buscar equilíbrio nos negócios. A família permanece em sintonia. No campo afetivo, a paixão se intensifica. C. 046 | M. 3180

Câncer

A criatividade facilita a solução de questões do dia a dia em casa. Contudo, no trabalho, o ambiente segue estável. Além disso, o diálogo ajuda a ajustar diferenças no relacionamento amoroso. C. 721 | M. 8897

Leão

Com a Lua em seu signo, o dia favorece decisões profissionais, novos acordos e ajustes financeiros. Assim, ressentimentos perdem força no amor. Desse modo, a sensação de realização se estende ao lar. C. 498 | M. 1633

Virgem

Ainda sob alerta, o momento pede rotina e prudência. Assim, evite iniciar projetos, viajar ou fazer compras. Modere cobranças com a família e cuide da saúde, especialmente do fígado. C. 809 | M. 7364

Outros signos

Libra

O dia transcorre de forma tranquila no ambiente familiar. Questões domésticas se resolvem com facilidade. Dessa forma, mudanças na rotina, compras e visitas estão favorecidas. O amor oferece apoio e carinho. C. 571 | M. 0538

Escorpião

O dinamismo e o otimismo marcam o dia. Ideias criativas ajudam a ajustar negócios e trabalho. Além disso, novidades financeiras ganham destaque. Compras, viagens e equilíbrio afetivo seguem favorecidos. C. 628 | M. 5156

Sagitário

Marte, Vênus e Mercúrio fortalecem o setor financeiro. As oportunidades para organizar o trabalho se ampliam. Assim, o amor se mostra mais expressivo e envolvente. C. 260 | M. 9483

Capricórnio

O período traz questionamentos, mas também respostas importantes. O Sol impulsiona soluções para assuntos domésticos. A energia favorece o bom andamento do relacionamento afetivo. A saúde se renova. C. 335 | M. 4206

Aquário

O momento pede controle do nervosismo e da sensibilidade. Dedique mais atenção à família. Então, evite excessos de cobrança no ambiente profissional ou nos negócios. C. 510 | M. 7720

Peixes

A fase indica tranquilidade e avanços no trabalho e na vida familiar. A sensibilidade se transforma em cuidado e proteção no ambiente profissional. Todavia, no amor, o romantismo cresce. A saúde segue em bom nível. C. 589 | M. 1941