O que horóscopo revela para primeira terça-feira (6) de 2026

O horóscopo desta terça, 6 de janeiro de 2026, destaca a força da racionalidade e da persistência. Desse modo, Capricórnio simboliza a conservação e a disciplina, qualidades essenciais para atravessar desafios.

Isso porque, o signo carrega referências mitológicas antigas, associadas à resistência e à superação. Assim, o dia favorece atitudes firmes, decisões práticas e foco nos objetivos.

Quem nasceu hoje

A pessoa que comemora aniversário nesta data costuma demonstrar personalidade marcante. Isso porque, usa a inteligência como principal ferramenta para alcançar metas. Além disso, valoriza estudos e viagens ao longo da vida. Dessa forma, mostra vigor, sensibilidade e facilidade para liderar com equilíbrio.

Alerta

Entretanto, os leoninos permanecem em alerta até às 13h58. Assim, durante esse período, a rotina ajuda a evitar desgastes no trabalho e na vida pessoal. Porém, após esse horário, os virginianos entram em fase de atenção redobrada pelos próximos dois dias e meio. Dessa forma, prudência será essencial.

Previsão por signos

Áries – Marte, seu planeta regente, assume um aspecto positivo. Esse movimento amplia ganhos e fortalece projetos profissionais. Além disso, a família oferece apoio importante. A saúde segue estável e o amor abre espaço para novos acordos. C. 569 | M. 9072

Touro – Vênus e Marte atuam na sua nona casa. Desse modo, isso impulsiona a criatividade e favorece o crescimento profissional. Então, os negócios avançam com consistência. No campo afetivo, a paixão ganha intensidade. Viagens entram no radar. C. 256 | M. 1641

Gêmeos – Mercúrio protege suas decisões profissionais e financeiras. O trabalho flui melhor e os negócios avançam sem obstáculos. As amizades permanecem fortalecidas. Porém, no amor, o momento indica renovação e diálogo. C. 438 | M. 6853

Câncer – A Lua no seu signo amplia a simpatia e facilita novos contatos. Isso favorece acordos e oportunidades financeiras. Assim, planos ligados à família ganham força. No amor, o clima é de carinho e proximidade. C. 132 | M. 5763

Leão – O dia começa em alerta, já que a Lua só muda de posição após as 13h58. Até lá, evite compras, viagens e negociações. Desse modo, preserve a harmonia no relacionamento. O trabalho segue equilibrado. C. 840 | M. 4185

Virgem – Você inicia o ano com sensação de renovação. O lar e o trabalho caminham com tranquilidade. A postura mais simpática melhora relações. Assim, organize pendências, pois o alerta começa após as 13h58. C. 509 | M. 3412

Outros signos

Libra – Você recebe apoio de Câncer e Touro, o que fortalece decisões. A saúde apresenta bom astral. O período favorece compras para o lar. No amor, o clima é positivo. Então, reserve tempo para a família. C. 394 | M. 2633

Escorpião – O Sol atua na sua terceira casa e movimenta a vida social. Assim, amigos trazem convites e oportunidades de trabalho. Mudanças importantes podem surgir. O equilíbrio financeiro e afetivo se mantém. C. 612 | M. 0179

Sagitário – O momento pede intensidade. Então, saia da rotina e invista em novos negócios e encontros. Amigos e familiares colaboram com seus planos. O sucesso depende da sua iniciativa. No amor, a paixão se destaca. C. 073 | M. 7520

Capricórnio – Você entra em fase de aproveitamento. Dessa forma, as dificuldades ficam para trás. Marte, Vênus, Mercúrio e o Sol impulsionam a carreira, renovam as energias e favorecem a saúde. O período é de ascensão. C. 981 | M. 8397

Aquário – Você precisa confiar mais na própria capacidade. Evite depender de terceiros. Os astros pedem atenção à saúde. Adie compras, viagens e mudanças no lar. Desse modo, o relacionamento exige mais cuidado. C. 128 | M. 6259

Peixes – Você supera obstáculos no trabalho e recebe apoio nos negócios. O momento ajuda a organizar compromissos familiares. A colaboração facilita decisões. No amor, a participação fortalece os laços. C. 843 | M. 5902