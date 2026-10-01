Horóscopo do dia 01.10.2026: confira previsão completa

Para os librianos, o trabalho social por si só já é uma carreira. Assim, relacionamentos bem sucedidos adquirem enorme importância para o libriano. Mas a decisão por um emprego ou por uma parceria nos negócios pode levar muito tempo, pois coloca os mais diversos aspectos na balança. Os librianos se empenham com afinco por conseguir a harmonia no ambiente de trabalho e estão dispostos a tudo para obtê-la.

Quem nasceu hoje

É movido pela responsabilidade. A capacidade profissional é acima da média, o que fará alcançar o sucesso. Terá facilidade para trabalhos ligados a moda. Gosta dos desafios e nunca vai recuar diante de um. Impetuoso, organizado e habilidoso.

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Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta e os astros aconselham rotina no setor profissional. Fique dentro do orçamento financeiro, principalmente com gastos em supérfluos. Evite mudanças de humor com a pessoa amada. Adie viagens.

Áries – Um bom dia para resolver alguns assuntos dos negócios, incluindo parcerias. Fato especial com a família, vem acertos financeiros. No amor, revelação importante e solução de antigos problemas. C. 847 M. 9421

Touro – Você está livre do alerta, pode sair para compras domésticas e dar apoio à família. Colaboração nos negócios e o trabalho caminha para o sucesso. Acertos de convivência, amor sensual. C. 103 M. 0563

Gêmeos – O seu dia será no alerta, e o ideal é rotina. Não faça exigências com a família. O trabalho indica necessidade de paciência. Evite novos gastos. Não espere apoio nos negócios. Tensão no amor. C. 554 M. 7187

Câncer – Dia para resolver problemas da família. Grande equilíbrio nas decisões financeiras, terá todo o apoio que necessita. O trabalho vem com boas surpresas. Fuja dos pessimistas. Saúde perfeita. Amor ideal. C. 134 M. 8702

Leão – Neste período você é um privilegiado, Júpiter e Marte no seu signo trazem paz em família. Novidades no trabalho e negócios. Empolgação para jogos e loteria. Amor movimentado. Saúde perfeita. C. 304 M. 5978

Virgem – O dia será um pouco exigente nas finanças, o ideal é deixar tudo como está, sem tentar mudar o ritmo negócios. Não deve criar problemas com as pessoas a sua volta. Não discuta no lar. Amor neutro. C. 243 M. 6159

Libra – A influência do Sol no seu signo, traz apoio para novos compromissos financeiros e chance de aceitar colaboração de sócios ou superiores. O amor esta em alto astral. Colabore com Áries e Gêmeos. C. 192 M. 3492

Escorpião – Fase para ser mais prestativo com a família e amigos. Evite pedir apoio ou colaboração na área profissional. Vênus esta no seu signo, mesmo assim não abuse, terá que cuidar dos gastos. Não viaje. C. 993 M. 2215

Sagitário – O dia trará tranquilidade profissional, terá colaboração e conseguirá resolver os problemas financeiros da família. Prepare-se para surpresas nos negócios. Disposição para compras, viagens e acertos no amor. C. 674 M. 4886

Capricórnio – Boas surpresas na vida familiar, conseguirá apoio para compras, viagens e colaborar com as finanças domésticas. Pode reencontrar amigos. Harmonia no trabalho. Muita calma no amor. C. 021 M. 5274

Aquário – Fase que suas ideias estão mais avançadas em relação aos negócios ligados à família. Compras, reformas no lar e para melhorar a decoração. Aceite apoio de Libra, Áries e Touro. Ousadia e firmeza no trabalho. C. 460 M. 3041

Peixes – Período que precisa dar atenção aos seus gastos, não saia do programado. Leve tensão no lar, evite exigências ou discussão na família. Pare e reflita sobre decisão profissional. A pessoa amada colabora. C. 782 M. 1395

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