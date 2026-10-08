Horóscopo do dia 08.10.2026: confira previsão completa

Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também bastante honesto, o que o torna uma companhia apreciada por todos que o cercam, sempre dispostos a buscar o entendimento quando uma discussão se apresenta. Para que não se fira profundamente, evite envolver-se com pessoas vulgares, rudes e isentas de tato social.

Quem nasceu hoje

Sua vida será marcada pelo sucesso em todos os campos de atividades. Trabalhador incansável alcançará o sucesso cedo na vida. A lealdade é uma de suas maiores virtudes. Correto, inteligente e companheiro.

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Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e a indicação é para manter a rotina no trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. Procure ficar fora de discussões, principalmente com a pessoa amada. Não se exceda nas exigências.

Áries – Dia que terá bons contatos nos negócios, com a participação de sócios ou superiores. Vem mais dinheiro e tranquilidade com a família. Novas amizades. Saúde equilibrada. Seja mais gentil com a pessoa amada. C. 461 M. 7319

Touro – Fase que conseguirá resolver os problemas da família e dar apoio, inclusive no setor financeiro. Progresso nos negócios. Amor agradável. Conte com Aquário e Peixes. Cuide da alimentação, evite exageros. C. 640 M. 8281

Gêmeos – A Lua favorece a vida profissional e traz novas chances nas finanças, que chegam a se estabilizar. Novidades na família. Progresso com novos negócios. Aceite apoio de Capricórnio e Libra. Tente na loteria. C. 983 M. 1937

Câncer – Você esta passando por uma fase que conquistará a tranquilidade na área profissional. Poderá contar com ajuda financeira. Amor descontraído. Solução de problemas do lar. Saúde em ordem. C. 021 M. 9856

Leão – Dia que estará pronto para novos negócios e acertos financeiros. Obstáculos vencidos, apoio de sócios ou superiores. Conseguirá controlar os problemas de saúde, que volta ao normal. Amor calmo. C. 302 M. 5596

Virgem – Você esta passando pelo alerta e deve evitar novos gastos, mudanças no trabalho e discussões na área profissional. Fuja de excessos na saúde. Procure ser mais participativo com a família. Amor com ciúmes. C. 858 M. 2165

Libra – Fase que está motivado a realizar mudanças profissionais. Você sente as energias renascerem e a cada dia que passa vê o sucesso acontecer. Novas decisões no lar. No setor afetivo, procure compreender seu amor. C. 774 M. 4563

Escorpião – O período é desfavorável para viagens, compras, decisões financeiras e mudanças no seu lar. Não espere apoio, você tem Vênus, retrogradando no seu signo, o que aumentam os problemas. C. 296 M. 0375

Sagitário – Dia que precisará dar apoio para os negócios e gastos da família. Confiante no trabalho e se livrará de uma porção de problemas. A pessoa amada precisa de mais atenção. Positivo para viagens e compras. C. 128 M. 3047

Capricórnio – Você passa por um bom período e conseguirá resolver os problemas e desafios financeiros da família. Compreensão na área profissional. Positivo para realizar excelentes negócios. Novos rumos no amor. C. 532M. 6405

Aquário – Nesta fase pode programar viagem, passeio e encontro de parentes. Bons resultados nos negócios e acertos financeiros em alta. Solução de problema na área afetiva. Lar em paz. Boa saúde. C. 019 M. 4720

Peixes – Período que está tenso e precisa gastar um pouco suas forças, esporte, caminhada, enfim se cuide. O trabalho caminha bem. Tranquilo, terá ótimas novidades. Boas energias no lar. C. 280 M. 1698

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