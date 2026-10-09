Horóscopo do dia 09.10.2026: confira previsão completa

Os librianos por serem regidos por Vênus, que é o símbolo da estética e da arte, apreciam decorações e roupas elegantes, peças de arte e objetos exóticos. Sendo o primeiro signo social do zodíaco, o libriano não gosta de isolamento e precisa ter um certo convívio social diário para que se sinta bem.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para trabalhar com o público. O seu forte magnetismo o fará se sobressair no mundo social. Independente, buscará seu próprio caminho. Está sempre ajudando os mais necessitados. Comunicativo, contagiante e inteligente.

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Alerta

Os librianos acordam no alerta e a indicação é para redobrar a prudência durante este período. Não corra risco desnecessário no trabalho e setor financeiro. Evite discutir com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa. Viagens neutras

Áries – Fase que está confiante no andamento dos negócios, incluindo compras domésticas e abertura para parceria comercial. As finanças estão em fase de acertos. Evite abusos com alimentação. Falta diálogo no amor. C. 124 M. 0436

Touro – Você passa por uma fase para acertar os negócios, organizar melhor suas contas e o trabalho. Amigos de Capricórnio e Câncer trarão apoio em novos compromissos financeiros. Bons momentos com seu amor. C. 895 M. 5771

Gêmeos – Dia que terá bons motivos para se dedicar ainda mais ao seu trabalho. Conseguirá resolver antigos problemas e poderá contar com apoio familiar, de sócios ou superiores. Amor com muita paixão. C. 537 M. 3259

Câncer – O período atual ajuda a organizar os negócios e contar com boa entrada de dinheiro. Terá aumento do seu prestígio e o sucesso será natural. A família estará mais harmoniosa com você. Amor sensual. C. 720 M. 8042

Leão – Os negócios e o trabalho fluem para o sucesso. Conseguirá resolver os problemas com apoio da família. Notícias positivas sobre sua saúde, que volta a ter boas energias. Aceite apoio da pessoa amada. C. 015 M. 4427

Virgem – Você terá chances de sair para compras, novos negócios e colaboração da família nos projetos financeiros. O setor profissional está em fase de criação e mudanças. Amor com ciúmes. C. 283 M. 6602

Libra – O Sol no seu signo, é sinal de boas mudanças, mas não passe dos limites nos gastos, vá devagar. Hoje você entra no seu alerta, serão dois dias e meio para cuidar do trabalho e não discutir com seu amor. C. 479 M. 1880

Escorpião – A fase é difícil o Sol não o favorece, espere até o dia 23, quando terá boas energias, até lá paciência. Vênus também traz alguns problemas, desfavorecendo o setor afetivo e financeiro. C. 654 M. 9916

Sagitário – Possibilidade de realizar novos compromissos financeiros, incluindo com pessoas da família. Otimismo em relação aos assuntos domésticos. Vitórias em negócios com Câncer e Áries. Amor com problemas. C. 902 M. 2568

Capricórnio – O dia será bem tranquilo, você sente as energias renascerem o que dá vontade de sair da rotina. Trabalho, viagens, compras, enfim o que você quiser programar. Dinamismo nos negócios do lar. Amor sensível. C. 369 M. 7193

Aquário – Positivo para compras, novos compromissos profissionais, viagens e encontros de trabalho. Melhora do seu prestígio com sócios ou superiores. Sorte em negócios com Áries e Gêmeos. Amor excitante. C. 568 M. 1396

Peixes – Neste período pode programar sociedade comercial ou parceria. Ideias avançadas no trabalho. Estará confiante no seus projetos. Dê mais apoio a Escorpião e Gêmeos. Notícias positivas da sua família. C. 946 M. 2170

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