Horóscopo do dia 11.10.2026: confira previsão completa

Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também bastante honesto, o que o torna uma companhia apreciada por todos que o cercam, sempre dispostos a buscar o entendimento quando uma discussão se apresenta. Para que não se fira profundamente, evite envolver-se com pessoas vulgares, rudes e isentas de tato social.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com energia. Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A comunicação e versatilidade são seus pontos fortes. Gosta das aventuras, viagens e tudo o que trouxer novas experiências. Audacioso, dinâmico e eficiente.

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Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta, lembre-se que Sol e Lua o desfavorecem, e a rotina deve ser sua companheira durante este período negativo. Não entre em confronto com seu par afetivo ou família. Viagens desfavorecidas. Não descuide da alimentação.

Áries – O dia reserva passeios, encontros e satisfação com a família. Pode até realizar viagens. As finanças estão bem encaminhadas e com isso conseguirá gastar um pouco mais. Novas amizades. Amor carinhoso. C. 215 M. 9041

Touro – Nesta fase pode aceitar convites da família, programe encontrar seus parentes. O amor vem com paixão. Bons pensamentos, mas esqueça um pouco dos negócios e divirta-se. Presenteie às crianças. C. 642 M. 3560

Gêmeos – Você passa por um período feliz com a família no dia das crianças. Surpresas a realizar, muita festa. Bons pensamentos em relação ao trabalho e negócios, mas deligue-se um pouco. Amor com surpresas. C. 821 M. 2871

Câncer – A influência astral deste dia o coloca em excelente contato com os parentes. Faça um programa em seu lar e, convide a todos. Amor em fase de muita paixão. Saúde perfeita. Pode aceitar convites da família. C. 481 M. 7950

Leão – Se desligue dos compromissos do trabalho, aproveite para sair com a família e as crianças. Participe deste dia com intensidade e renove suas energias. Os amigos estão ao seu lado. Amor total. C. 163 M. 5325

Virgem – Bom período para sair da rotina. O clima é de confraternização com parentes. As finanças estão em fase de estabilidade, pode gastar um pouco mais. Seu amor espera mais atenção. Conte com Câncer. C. 074 M. 8102

Libra – A Lua no seu signo traz chances de encontrar parentes e amigos, pode até realizar um almoço na sua casa. Novidades positivas nos negócios, mas hoje é dia de diversão. Saúde estável. Amor com ciúmes. C. 336 M. 4690

Escorpião – Você terá um dia de cuidados especiais, Sol e Lua o desfavorecem e a saúde deve receber mais atenção. Não seja ciumento, Vênus no seu signo não o beneficia. É o seu alerta também, evite novos gastos. C. 592 M. 0483

Sagitário – O dia traz oportunidades de sair da rotina e aceitar convites de parentes para festejar o dia das crianças. Combata o desânimo, não crie problemas com a pessoa amada. Boa saúde. C. 710 M. 1597

Capricórnio – Pode programar a festa para as crianças da sua família, o ideal é estar com todos, você se sente mais livre e feliz. Muito otimismo no setor financeiro. Colaboração da pessoa amada. Relaxe e viva bem. C. 907 M. 6218

Aquário – O período traz boas energias, viagens, passeios e encontros de parentes. Fuja da rotina, aceite convites para a festa das crianças. Grande dinamismo. Sucesso nas finanças. Saúde perfeita. C. 352 M. 7065

Peixes – O dia será exigente, terá que dar mais atenção à sua família, não esqueça os amigos, sócios e parentes. Fique atento à saúde, se cuide. Evite viagens e novos gastos. Procure curtir o dia das crianças. C. 249 M. 1732

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