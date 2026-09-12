Horóscopo do dia 12.09.2026: confira previsão completa

A personalidade de Virgem é marcada por uma inteligência aguda que os nativos deste signo usam para analisar e compreender a ordem natural das cosias. Tendem a ser metódicos e precisos, atraídos por todo conhecimento que possa ter aplicado de forma útil. Confirmando tal preocupação, partilharão essa experiência com todos e, na ânsia de cumprir a sua parte, é possível que saiam de sua reserva natural.

Leia também: Horóscopo do dia 11.09.2026: confira previsão completa

Quem nasceu hoje

Terá o dom para fazer grandes mudanças no meio em que convive. Fala o que pensam sem rodeio. Tem um caráter forte, e com isso será o centro das atenções, seja na vida pessoal ou profissional. É carismático e com muita força de vontade.

Alerta

Os nativos de Libra passam o sábado no alerta, e a rotina é indicada durante este período. Procure descansar e repor as energias. Adie mudanças no trabalho para o começo da semana. Não entre em discussões com seu par afetivo e família.

Áries – A fase positiva abre espaço para você colocar em prática transformações no trabalho. Aproveite o final de semana para levar adiante mudanças em seu lar. Tudo azul no amor. Saúde ótima. C. 302 M. 2060

Touro – O final de semana promete alegrias com seus familiares. Programe um passeio ou mesmo ficar em casa ao lado do seu par afetivo. Proteção de pessoas interessadas no seu sucesso profissional. C. 590 M. 7854

Gêmeos – Tudo caminha como o planejado no trabalho. Pode programar compras de uso pessoal ou doméstico. Não faltará carinho e compreensão no amor. Chances de ganhos em jogos. C. 827 M. 5795

Câncer – Bem posicionado, você pode ir em frente com mudanças que vem adiando em sua vida pessoal e profissional. Dia positivo para se divertir com seu par afetivo. Saúde com energia. C. 415 M. 0432

Leão – O período da manhã é indicado para acertar o andamento do seu trabalho. Aproveite o final de semana para sair com seu par afetivo. Proteção da sua família. Não deixe de cuidar da sua alimentação. C.083 M. 8475

Virgem – O Sol no seu signo traz uma fase de perspectivas promissoras no trabalho. Pessoas influentes apoiam suas ideias. Um programa com seu par afetivo pode ser uma boa pedida. Final de semana positivo. C. 169 M. 9387

Libra – Você passa o dia no alerta e a rotina continua sendo o melhor caminho a ser seguido nesta fase negativa. Cuidado para não entrar em discussão com seu par afetivo por excesso de ciúmes. Saúde em leve baixa. C. 270 M. 6697

Escorpião – Suas ideias recebem apoio de todos os envolvidos no seu trabalho. O dia promete ser positivo para ficar ao lado da família. Descontraia-se junto do seu amor. Organismo excelente. C.726 M. 1143

Sagitário – Os astros indicam que o momento é para analisar o que está acontecendo no seu trabalho. Resolva as pendências financeiras, e não saia do orçamento. O diálogo deve ser seu aliado no amor. C. 611 M. 3759

Capricórnio – Aproveite o dia para colocar em ordem as pendências profissionais. Procure estar em sintonia com a pessoa amada e família. Saúde boa, mas não descuide da alimentação. C. 934 M. 4208

Aquário – Viagens e contatos prometem aberturas no trabalho. Abuse da simpatia e sensualidade na vida afetiva. Fase para aproveitar a companhia da família e amigos. Positivo para compras de uso pessoal. C. 458 M. 7516

Peixes – Aproveite o final de semana e promova um ambiente de harmonia com as pessoas à sua volta. Aproveite para preparar o terreno para mudanças no seu trabalho. Tudo azul no amor. Saúde excelente. C. 145 M. 0921

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui